Milei’nin çalışma reformuna karşı Arjantin'de genel grev: Binlerce işçi sokağa çıktı

Arjantin’de sendikaların çağrısıyla düzenlenen genel grev kapsamında meydanlara çıkan binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin çalışma reformu yasa tasarısına tepki gösterdi.



Başkent Buenos Aires’te Ulusal Kongre binası önünde bir araya gelen protestocular, çalışma reformu tasarısının Temsilciler Meclisi’nde ele alınması sırasında güvenlik güçleriyle arbede yaşadı.

Güvenlik güçleri, Parlamento çevresindeki güvenlik çemberini aşmaya çalışan gruplara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.



Arjantin Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) organize ettiği 24 saatlik genel grev, ülke genelinde ulaştırma, bankacılık ve kamu hizmetlerini durdurma noktasına getirdi.

ÇALIŞMA REFORMU YASA TASARISI

Tasarıda öne çıkan başlıca düzenlemeler arasında işten çıkarma tazminatlarının finansmanı için İş Gücü Destek Fonu (FAL) kurulması, tazminat hesaplama esasının daraltılması, fazla mesai ücretlerinde değişiklik yapılması ve grev hakkına sınırlamalar getirilmesi yer alıyor.

Hükümet ise reformun iş gücü piyasasını daha esnek hale getireceğini, kayıt dışılığı azaltacağını ve yeni istihdam yaratılmasını teşvik edeceğini savunuyor.

Arjantin'de yürürlükte bulunan mevcut iş yasası 1974 yılına dayanırken, son yıllarda bu yasayı reforme etmeye yönelik her girişim güçlü bir toplumsal direnişle karşılaştı.

Yerel basına göre, Milei’nin Aralık 2023’te göreve başlamasından bu yana uyguladığı ekonomiyi dışa açma ve devleti küçültme politikası, yaklaşık 300 bin kayıtlı istihdamın kaybedilmesine neden oldu.

Bu durumun özellikle inşaat, sanayi ve bölgesel ekonomiler üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtığı iddia ediliyor.