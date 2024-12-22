Millet bahçeleri için milyon liralık plan

Millet bahçeleri Türkiye’nin gündemine ilk kez, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerden önce verdiği vaatler arasında girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatıp yuvarlanırsınız, kek de var, bedava…” diyerek Türkiye’de millet bahçeleri inşa edileceğini müjdeledi. Erdoğan'ın sözlerini adeta emir kabul eden yerel yönetimler, ekonomik krizi yok sayarak kaynaklarını millet bahçeleri için seferber etti.

AKP’li belediyelerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da millet bahçeleri için kesenin ağzını açtı. Türkiye’nin yapı stokunu depreme hazırlamada yaşanan zafiyet başta olmak üzere kritik önemi bulunan çok sayıda alana kaynak ayıramayan Bakanlık, millet bahçeleri için hemen her yıl rekor harcamalara imza attı.

Türkiye’de giderek derinleşen ve milyonlarca yurttaşı yoksulluğa mahkum eden ekonomik krize karşın millet bahçeleri için rekor harcamaya imza atan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bahçeler için yeni bir hedef daha koydu. Bakanlığın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritasındaki hedeflerden biri de “Ülke genelinde yeşil alanların artırılmasına yönelik millet bahçeleri yaygınlaştırılacaktır” hedefi oldu.

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REKOR KAYNAK

Türkiye’de, 2024 yılı itibarıyla büyüklükleri 74 milyon metrekareye ulaşan millet bahçeleri için 2028 yılına kadar kullanılacak kaynak da hesaplandı. Millet bahçelerinin büyüklüğünü 2028 yılına kadar 100 milyon metrekareye ulaştırmayı hedefleyen Bakanlık, bu kapsamda yapılacak çalışmalar için 771 milyon TL’lik kaynak kullanılacağını belirtti.

Bakanlığın 771 milyon TL maliyet hesabı çıkardığı millet bahçesi hedefi kapsamında yapılacak çalışmalar ise şöyle sıralandı:

• Millet bahçelerinde yağmur suyunun toplanıp yer altı sularına kazandırılması ve su ihtiyacının karşılanması için yağmur bahçeleri gibi yeni yöntemler kullanılacaktır.

• Millet bahçelerinde tasarlanacak alanlar ve kullanımların hepsinde evrensel tasarım ilkeleri gözetilecek ve herkes için tasarım anlayışı ile ele alınacaktır.

• Millet bahçelerinin; nüfus yoğunluğu ve şehrin büyüklüğü göz önünde bulundurularak projelendirilecektir.

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İSRAF BAHÇELERİ

Yüksek maliyetli bazı millet bahçeleri şöyle sıralanıyor:

Ankara AKM: 398 milyon 500 bin TL

Edirne Bülbüladası ve Karaağaç: 212 milyon TL

Nevşehir Merkez: 169 milyon 169 bin 169 TL

Kocaeli Körfez: 161 milyon 98 bin TL

Adıyaman Kahta: 119 milyon 90 bin TL

Kayseri RTE: 299 milyon 400 bin TL