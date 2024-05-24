Millet bahçelerinde çalışmalar duruyor

Ülkenin dört bir yanında yapımı devam eden millet bahçesi projeleri, “tasarruf” gerekçesiyle durduruldu. Sadece Ocak-Mayıs 2024 döneminde millet bahçeleri için 213, 8 milyon TL harcandığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde verdiği vaatlerden biri olan millet bahçelerinin de bir israf kalemine dönüştüğünün itirafı niteliğinde bir adım atıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yatıp yuvarlanırsınız” şeklinde müjdelediği millet bahçeleri için kesenin ağzını açtıkça açtı. Türkiye’deki millet bahçelerinin kapsadığı alan, 2024 itibarıyla 74 milyon metrekareye dayandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nden millet bahçeleri de payını aldı. Türkiye'nin dört bir yanında yapımı devam eden millet bahçesi projelerinin, “Tasarruf” gerekçesiyle durdurulduğu öğrenildi. TOKİ’nin, ilerleme oranı yüzde 75’in altında olan millet bahçelerinin yüklenicilerine, “Çalışmaları durdurun” talimatını verdiği bildirildi.

OCAK-MAYISTA 213,8 MİLYON TL

Hemen her yol yüz milyonlarca lira harcanan millet bahçelerine yönelik tasarruf kararının ardından gözler, Ocak-Mayıs 2024 döneminde millet bahçeleri için harcanan paraya çevrildi. İhale kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, Ocak-Mayıs döneminde millet bahçelerine yönelik gerçekleştirilen 11 ihale kapsamında 213 milyon 864 bin 308 TL’lik harcamaya imza atıldı. İhalelerin altısı pazarlık, üçü ise açık ihale yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ocak-Mayıs 2024 döneminde 213,8 milyon TL’lik harcamaya yol açan millet bahçeleri için yapılan bazı harcamalar şöyle:

Aydos Millet Bahçesi İçin Gerekli Olan Bitki Alımı İşi: 1 milyon 943 bin 600 TL

Edirne İli Merkez İlçesi Bülbüladası, Karaağaç-2 ve Karaağaç-3 Mahalleri (Meriç Nehri) Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi: 186 milyon 600 bin TL

Beykoz Millet Bahçesi’ne Mobilya ve Mutfak Malzemesi Alımı: 15 milyon 785 bin 500 TL

Eyyübiye Millet Bahçesinin Çim Ekiminde Kullanılmak Üzere Hayvan Gübresi İle Torf Alım İşi: 1 milyon 976 bin TL

ÇÖPE ATILAN MİLYONLAR

Karabük’te yapımları devam eden Karabük Millet Bahçesi ile Safranbolu Millet Bahçesi projelerinin de durdurulduğunu kaydeden CHP Milletvekili Cevdet Akay, millet bahçelerine yönelik harcamalarla ilgili şunları söyledi:

“Toplam 194 milyon 713 bin TL’ye ihale edilen Karabük Millet Bahçesi projesi ile 92 milyon 423 bin TL’ye ihale edilen Safranbolu Millet Bahçesi projesi, TOKİ tarafından yüklenici firmalara gönderilen yazılarla durduruldu. Yandaşların cebini doldurmak için yeni bir alan yaratan iktidar, bu yolla milletimizin alın terini mütaehhitlerine aktardı. İktidar, diğer projelerinde olduğu gibi Millet Bahçesi projesinde de büyük bir enkaz yaratarak vatandaşın parasını çarçur etti. İktidarın yarım bıraktığı projeler, bu yüzden de çöpe attığı milyonla lira milletimizin alın teri. Milletimizin alın terinin heba olmasına asla izin vermeyeceğiz.”