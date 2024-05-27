Millet bahçelerine tasarruf işlemiyor

Haber Merkezi

Tasarruf Genelgesi milyonlarca lira yutan millet bahçeleri projelerini durduramadı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamındaki hususlar dikkate alınarak "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi çerçevesinde, yapımı devam eden millet bahçesi projelerinin tamamlanacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ’den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "81 ile 81 millet bahçesi" hedefi koyduğu hatırlatıldı. Millet bahçelerine yapılan milyonlarca liralık yatırımı eleştirenler hedef alınarak "Kimi kesimlerin bu hedefin önemini ve gerekliliğini kavrayamadığı, kimi kesimlerin de bir gerekçeleri olmadan, sadece siyasi kamplaşma uğruna, müzmin karşıtlıklarını sergilediği" ifade edildi. AA’nın haberinde Şehirlere sosyal, ekonomik ve iklimsel katkı sağladıkça millet bahçelerinin öneminin anlaşıldığı belirtildi.