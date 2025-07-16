Millet bahçesi alanı yapılaşmaya açıldı

“Yeşil alan” olacak denilen bir askeri alan daha yapılaşmaya açıldı. AKP’li Mustafa Tuna’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Polatlı İlçesi Zafer Mahallesi’ndeki askeri alana millet bahçesi yapılacağı açıklandı. Ancak daha sonra bu projeden vazgeçildiği ve TOKİ’nin arazide konut yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Yerel seçime üç ay kala, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10 Ocak 2019 tarihli nazım imar planı değişikliği ile Polatlı’daki yaklaşık 11 hektarlık arazi Zafer Mahallesi Millet Bahçesi alanı olarak planlandı. Ancak Milli Savunma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi’nin plan değişikliğini yargıya taşıdı ve açılan dava sonucunda Ankara 6. İdare Mahkemesi plan değişikliği kararını iptal etti.

Bu kararın ardından arazi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredildi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir imar planı hazırladı. Yeni planda millet bahçesi projesinden vazgeçildiği belirtilerek, arazinin konut alanı, ticaret alanı, eğitim tesisi alanı, sosyal tesis alanı, ibadet alanı, park ve yol olarak planlandığı açıklandı. Araziye 6 kata kadar binalar inşa edilmesi ve bu binalarda bin 700 kişinin yaşaması planlandı.

Bakanlık plan değişikliğinin gerekçesine dair de “Zafer Mahallesi’nin kentsel gelişim ve nüfus dinamikleri, mahalle ve çevresinde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, modern, çağdaş ve yaşanabilir, çevre kalitesi yüksek mekânlar oluşturmak…” şeklinde açıklama yaptı.

Öte yandan Çevre Bakanlığı’nın imar planı için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) görüş almadığı da görüldü.