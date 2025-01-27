Millet Bahçesi’ne 304,4 milyon TL

Kayseri'de Eylül 2021’de yapımına başlanan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, AKP iktidarlarında yapılan hoyrat harcamaların sembolü haline geldi. Kaba inşaatı 100 milyon TL olan bahçe için Eylül 2021-Ocak 2025 döneminde yapılan toplam harcama ise 300 milyon TL’yi geçti.

Kamuoyunda, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen Kayseri’de 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda inşa edilen millet bahçesi için ilk çivi Eylül 2021’de çakıldı. Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak bahçeye, “Recep Tayyip Erdoğan” ismi verildi. AKP’li Memduh Büyükkılıç idaresindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, RTE Millet Bahçesi için ilk harcamasını 100 milyon 900 bin TL ile Eylül 2021’de yaptı.

RTE Millet Bahçesi, Eylül 2021 itibarıyla her sene para yuttu. Belediye, 2022 yılında millet bahçesinin içine mutfak sanatları merkezi inşa edilmesi için 16 milyon 238 bin TL, yeme içme mekanları inşa edilmesi için ise 6 milyon 648 bin TL harcadı. RTE Millet Bahçesi için para harcamaya doyamayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine 2022 yılında 55 milyon 360 bin TL ödeyerek bahçenin içine kütüphane binası yaptırdı.

DEKORATİF DİREK VE ŞEMSİYELER

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bahçe için 2023 yılında da para saçmaya devam etti. Bahçenin içine 1 milyon 175 bin TL maliyetli, “Skate Park Kaykay Pisti”, 2 milyon 248 bin TL maliyetli soyunma odası yaptırıldı. 2023’ün ortasında ise bahçeye 46 milyon 723 bin TL’ye kent müzesi, 44 milyon 888 bin TL’ye de yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi inşa ettirildi.

Harcamalar itibarıyla bir karadelik halini alan bahçe, 28 Kasım 2023 tarihinde 1,2 milyon TL’lik dekoratif şemsiyeler ve 1,4 milyon TL’lik dekoratif direklerle donatıldı.

Bahçe, Türkiye'deki ekonomik krizin giderek derinleştiği 2024 yılında da para yutmayı sürdürdü. 22 Kasım 2024 tarihinde yapılan 1 milyon 901 bin TL’lik anlaşma kapsamında RTE Millet Bahçesi içindeki kütüphanenin çevre düzenlemesinin yaptırıldığı öğrenildi. AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yine 22 Kasım 2024’te 1 milyon 909 bin TL ödeyerek bu kez de bahçe içindeki mutfak sanatları merkezinin çevre düzenlemesini yaptırdığı belirtildi.

Kayseri RTE Millet Bahçesi için yapılan harcamalara 2025 yılında bir yenisi daha eklendi. Kayseri Valiliği’nin 8 Ocak 2025 tarihinde sözleşmesini imzaladığı ihale kapsamında Kayseri’deki millet bahçesinin 2022 yılında 55,3 milyon TL’ye yaptırılan kütüphanesinde tadilat yaptırılacağı bildirildi. Sözleşmenin bedeli, 5 milyon 90 bin TL ile ifade edildi.

Ocak 2025’te yapılan kütüphane tadilatı işi ile birlikte RTE Millet Bahçesi için yapılan harcamaların toplamı 304,4 milyon TL ile ifade edildi.