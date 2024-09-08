Millet değil israf bahçesi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde verdiği vaatlerden biri olan millet bahçeleri, iktidarın adeta israf kalemine döndü. Bunun son örneği ise Edirne’deki millet bahçesi.

“Söğütlük” olarak da bilinen İzzet Arseven Kent Ormanı’nda Eylül 2022’de millet bahçesi yapılması gündeme geldi.

Millet bahçesinin yapımına yönelik gerçekleştirilen 212 milyon TL’lik ilk ihale, “alanın orman vasfını koruduğu” gerekçesiyle yargı tarafından iptal edildi. TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihale sonuçlanmadan bölgede inşaata başlandığı da öğrenildi.

Proje, TOKİ tarafından yenilenerek ikinci kez ihaleye çıkıldı. Millet bahçesinin yapımına yönelik ikinci ihale de 186 milyon 600 bin TL’ye sonuçlandı. Kasım ayında çalışmaların tamamlanması ve açılışının yapılması öngörülen millet bahçesinden çekilen güncel görüntüler ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti.

SEÇİM MALZEMESİ OLDU

Açılışı dahi yapılmayan millet bahçesinin içine dikilen fidanların kuruduğu görüldü. CHP Edirne Merkez İlçe Gençlik Kolları da bölgede inceleme yaptı. CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, yaşananlara tepki gösterdi. Söğütlük Kent Ormanı’nın Edirne için önemli olduğunu vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

“Kentin simgelerinden birini, iktidarın seçim yatırımına oyuncak ettiler. Bir ormanı, bahçeye dönüştürmeyi maharet saydılar. Ormana diktikleri fidanlara bakmayı dahi beceremediler. ‘Yatıp yuvarlanmak’ için bir kentin ormanını seçim malzemesi gibi gördüler. Gelinen nokta ortada. Beton aşkları yüzünden proje iptal edilmişti. Yargı, ormanımızı korumuştu. Betondan vazgeçmediler. Dikmekle övündükleri fidanları dahi yeşertemediler.”

AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın, CHP’li gençlere yönelik yaptığı konuşmada fidanların kurumasına gerekçe olarak mahkeme sürecini öne sürerek, “Biz oraya yeni fidanlar dikeriz” dediği bildirildi. AKP’li Aksal’ın sözlerine de tepki gösteren Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimizin isyanı nefes alacak yerleri olmayışından, doğayı değil betonu seviyor olmanızdan, Edirne’de bu işi yapacak birçok yer varken yıllardır kullanılan ormanlarına proje üretip, oraya ulaşamıyor olmalarından, nedene değil sonuca bakıyor olmalarından. Ayrıca unutulmamalı ki bu proje, içerisindeki beton yığını yapıların varlığından dolayı iptal edildi. Olumlu işleri takdir etmesini de biliriz ama kimse bu kadar haklı bir sebepten dolayı ülkemizin geleceği ve teminatı olan gençlerimize, onların hayallerini daha da çok yok edecek cevaplar vermemeli. Zaten gelecek umudu bitme noktasına gelen gençlerimize bu şekilde cevap vererek, siz de birer fidan olan gençlerimizi susuzluğa mahkûm ediyorsunuz.”

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İKTİDARIN İSRAF KALEMİ

Milyonlar akıtılan ve bakımı dahi yapılmayan yüzlerce millet bahçesinin arasına yenileri eklendi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gittiği Kocaeli’de de Dilovası Millet Bahçesi, Gebze Millet Bahçesi ve Gölcük Millet Bahçesi’nin açılışlarını gerçekleştirdi.

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YARGI TALANI DURDURDU

Burdur Gölü kıyısında tamamlanma aşamasına gelen millet bahçesi projesi için Isparta 2. İdare Mahkemesi, projenin imar plan değişikliğine karşı açılan davada iptal kararı verdi.

Burdur Gölü kıyısına yapılması planlanan millet bahçesi için bir yurttaş, gölün dokusunun bozulduğu ve ÇED Yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle Isparta 2. İdare Mahkemesi’ne proje imar plan değişikliğinin iptali için dava açtı. Burdur Barosu da davacı tarafından davaya müdahil olurken Isparta 2. İdare Mahkemesi, projenin imar plan değişikliğine karşı açılan davada iptal kararı verdi. Mahkeme, kararında söz konusu alanda yapılacak yapıların ve bu yapıların neden olacağı insan faaliyetlerinin, bölgedeki kuş türleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacağına dikkat çekti. Özellikle kukumav, peçeli baykuş, kulaklı orman baykuşu ve kır baykuşu gibi gece yırtıcıları için beslenme ve üreme açısından önem taşıyan bu alanın, insan kaynaklı ışık ve ses kirliliği nedeniyle zarar göreceği vurgulandı. Mahkeme, bu durumun ekolojik dengeyi olumsuz etkileyeceğini belirtti.