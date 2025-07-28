Millet değil talan bahçeleri

İstanbul Ümraniye'de bulunan ve 'millet bahçesi yapılacak' denilerek imar değişikliğine gidilen alanda 4 yıldır tek bir çivi dahi çakılmadı.

AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin ilçede mevcut ve devam eden 3 millet bahçesi projesi olduğunu belirten yaşam savunucuları "Ormanlardaki ağaçlar kesilerek millet bahçesi yapılıyor ama burası için bütçe yeterli değil deniyor. Neden burası atıl?" dedi.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, Ümraniye'deki millet bahçelerinin durumuna ilişkin BirGün'e yaptığı değerlendirmede, "Yeşil alan kazandırmak önemli! Ormanlardaki mevcut ağaçları keserek, kafe restoran gibi hizmet alanları için bu ormanlara inşaat yapmak ise kente ihanettir" dedi.

GÖZ BOYUYORLAR

Millet bahçelerinin halkın doğa içinde vakit geçirebildiği yeşil alanlar olduğunu ve afet anında toplanma alanı olarak kullanıldığını söyleyen Okuducu "AKP'li Ümraniye Belediyesi ihtiyaç olan bölgeye millet bahçesi yapması gerekirken, yüz binlerce metrekare ormanlık alanda millet bahçesi adı altında inşaat yapması nasıl bir akıl tutulmasıdır? Mevcut yeşil alanları tahrip ederek yapılan bu millet bahçeleri ile övünmek ise toplumun aklı ile alay etmektir" diye tepki gösterdi.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu

Okuducu, şöyle devam etti;

"Millet bahçesi projesi AKP iktidarının imar aldatmacasından başka bir şey değildir. AKP nerede bir yeşil alan katliamı yaparsa millet bahçelerinden bahseder ve ortaya attığı proje ile halkı yanıltmaya çalışır. Bunun en somut örneği her zaman olduğu gibi yine Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilmektedir. AKP'lli Ümraniye Belediyesi’nin ilçede mevcut ve devam eden 3 millet bahçesi var. Mevcut millet bahçeleri önceden halkın kullandığı ormanlar ve mesire alanları. Yeni bir yeşil alan kazandırılmadığı gibi bu ormanları millet bahçesine çevirirken on binlerce metrekare alan tahrib edilmiş, ağaçlar kesilmiştir. Hacegan Ormanı Ümraniye Mesire alanını geniş bir yeşil alan olarak kullanılıyordu. İsmet Yıldırım bu alana milyonlar harcayarak betona gömdü ve adını değiştirip millet bahçesi yaptı. Osmangazi Millet Bahçesi de Dudullu mesire alanı olarak kullanılırken millet bahçesine dönüştürüldü. İçine binlerce metrekare inşaat yaparak kültür merkezleri, restoran ve kafeler, idari binalar, yollar, köprüler, otopark ve birçok ticari alan eklenerek tamamlandı. Trabzon Park Millet Bahçesi. Çakmak Spor Kulübü arazisinin ranta açılması için de kullanıldı. Çakmak mahallesinde bulunan spor sahası ‘kapalı havuz’ yapılacağı söylenerek yıkıldı. Otoban bağlantı yolları için kesilen ağaçlar ile birlikte 700 bin metrekare olan alandan yaklaşık 100 bin metrekare orman kaybedildi."

***

PEŞKEŞ ÇEKİLECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR

Ümraniye merkezde Millet bahçesi yapılacak olan parsel şehir içinde ve ağaçlık olmayan bir alan. Ancak söz konusu alan 2021 yılından bugüne atıl şekilde bekliyor.

"Yandaşa peşkeş çekileceği günü bekliyor" diyen Okuducu, şunları söyledi;

"Ümraniye’de eski Netaş arazi olarak bilinen yaklaşık 190 bin metrekarelik alanda 2021 yılında imar değişikliğine gidildi. Bu alanda bulunan 53 bin metrekare bölüm millet bahçesi olarak planlara eklendi. Proje millet bahçesi süsü ile halka anlatılıyor. Yandaş Akyapı inşaat bu alanda aleyhte mahkeme kararlarına aldırmadan inşaatı tamamladı. Peki Ümraniye Belediyesi 3 ayrı ormanı talan etmek yerine bu alana millet bahçesi neden yapmadı? Resmi yazışmalara verilen yanıtlarda yeterli bütçe olmamasını sebep gösteren Ümraniye Belediyesi mevcutta yeşil alan ve orman olarak bulunan 3 ayrı alana millet bahçesi yapmak için milyonlar dökerken bütçe ayırıyor fakat şehrin göbeğinde yapmayı planladığı millet bahçesi için sıra gelmiyordu. Sıfırdan yapılması planlanan ve şehir içinde bulunan üzerinde tek bir ağaç bulunmayan alana bütçe ayrılamıyordu. İşte AKP’nin yeşilden anladığı budur. Talan etmek, ranta açmak ve reklam yapmak."