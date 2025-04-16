'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' buluşmasında on binler Beylikdüzü'nde!

Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adıyla İstanbul'da hafta içi düzenlenen buluşmaların ikincisi Beylikdüzü'nde gerçekleşiyor.

İlk buluşma kayyım atanan Şişli'de düzenlenmişti. İstanbullular bugün de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılında mazbata mücadelesini başlattığı meydana akın etmeye başladı.

Saat 20.30'da başlayacak olan mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam saat 20.30'da Beylikdüzü'nde gerçekleşecek mitinge tüm yurttaşları davet etti.