Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi bu defa Beykoz'da düzenleniyor

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin İstanbul'da bu haftaki ayağı Beykoz'da gerçekleşiyor.

Mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin mesajlar veriliyor.

Mart ayından bu yana 79'uncu kez düzenlenen mitinge yurttaşlar, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi.

ÖZGÜR ÇELİK KÜRSÜDE EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUYOR: 19:50

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kürsüye çıktı. Özgür Çelik soğuk havaya rağmen meydanları dolduran Beykozlulara teşekkür ederek başladı. Konuşmasına "Beykoz'da halk iradesinin gaspını" anlatarak başlayan Çelik, tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e selam gönderdi. "Beykoz halkının iradesine ihanet edenler" diyerek CHP'den AKP'ye geçen belediye meclisi üyelerini de yuhalayan Çelik, "Tarih bu ihaneti asla unutmaz" dedi. "Bu parti değiştirenler, insanları belediyeden işten çıkarmaya başladılar, insanların ekmeğiyle oynamaya başladılar" diye sözlerine devam eden Çelik "Şunu unutmayın, tarihin karanlık sayfalarında bir kere, yüz kere hain ilan edileceksiniz" dedi.

Özgür Çelik Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

İmamoğlu'nun mektubundan öne çıkanlar şöyle:

"Milletin gönlünden daha büyük ve daha değerli bir makam bilmeyiz. Milletin seçimle işbaşına getirdiği yöneticileri tutuklayarak bir zorbalık düzeni kurmaya çalışanlar, meşruiyetlerini yitirdiler. Millete verdikleri hiçbir sözü tutmayanlar, ekonomiyi batıranlar, eğitimi, sağlığı, adaleti yerle bir edenler meşruiyetlerini yitirdiler. Milletin onayını almanın tek yolu vardır: Getirin sandığı, millet iradesini bildirsin. Sandıktan kaçanı millet affetmez, affetmeyecek. Milleti kutuplaştırarak seçim kazanma devri bitmiştir. Millet çalışanı artık işbaşında görmek istiyor. Millet artık halkçılık görmek istiyor. Bizim oylarımızı artırarak İstanbul'u kazanmamızın sebebi de budur. Yurttaşlarımız canla başla nasıl çalıştığımızı çok iyi bilirler.

Kimsenin partisine, siyasi fikrine bakmadan icraat yaptık. Karşımızda kreşler üzerinden bile ayrımcılık, siyasi bölücülük yapan bir akıl var. Hukuksuzca, ahlak dışı oyunlarla, yetki ve makam gaspı yapan siyasi akıl, İstanbul'u 25 yıl yönetti. 25 yıl bu şehri yönetip tek bir kreş yapmayanlar, Alaattin başkanın umutla ve heyecanla gerçekleştirdiği, açılışa hazır 3 adet kreşi Milli Eğitim Bakanlığı'na devrettiler. Bu apaçık bir yargı gaspıdır. Hak gaspıdır. Bu adımla sadece sandıktan çıkan oylar değil, Beykoz için verilen emek de yok sayılmaktadır. Bu hukuksuzluğun hesabını aziz milletimiz vakti geldiğinde soracaktır. Her işte kendi siyasi çıkarlarını gözetenler, birlik ve kardeşlik duygumuz karşısında tarih olacaklar. Aynı siyasi akıl Beykoz Belediyesi'nde çalışanları işten çıkarmıştır. Bu vicdanları zedelemiştir. Milletin ekmeğiyle oynayanlar sandık günü geldiğinde hesabını verecekler.

Bu adalet ve hürriyet, bu demokrasi, bu haysiyet mücadelesidir. Bu mücadele elbet kazanılacaktır. Başaracağız. Eksilmeyen cesaretinizle kazanacağız. Her birlikte el ele başaracağız. Her şey çok güzel olacak."

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANI ALAATTİN KÖSELER'İN MEKTUBU OKUNUYOR: 19:30

Miting Beykoz'un tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in mektubunun okunmasıyla başladı. Mektubu Alaattin Köselerin eşi okudu.

Köseler'in mektubundan satır başları şöyle:

"3 kuşaktır Beykozluyuz. Beykozlular ile kurduğum bu bağ atalarımdan bana kalan en büyük mirastır. 20 yıl sonra Beykoz halkının iradesiyle tekrar seçilmem benim en büyük onurumdur. Makamlar geçicidir, ama ahlaki değerler ve duruşlar kalıcıdır. Sizlerden aldığım bu kuvvet beni burada daha azimli kılıyor. Benim alnım ak başım dik.

Eylül ayında süren 3 günlük mahkemenin ardından tahliye kararı verildi. Fakat ne yazık ki bu özgürlük sadece 24 saat sürdü. Bana ulaşan yüzlerce mektuptan anlıyorum ki bu süreç halkın vicdanında da yer bulmamış. Tüm Beykozlu komşularıma soruyorum: Yaşadıklarım üzerinden başarı hikâyeleri yazmaya çalışanların davranışları ne kadar ahlakidir, ne kadar vicdanidir?

Bana kurulan kumpasın parçası olanların isimleri Şile Belediyesi iddianamesi tapelerinde açıkça geçmektedir. Bazı kişiler bu isimleri unutturmaya çalışsa da bu kişilerin hainlikleri toplumun hafızasından silinmeyecektir.

Adil yargılanma hakkı sadece şahsım için değil bu ülkede yaşayan her yurttaşın temel güvencesi olmalıdır. Halk tarafından seçilen belediye başkanlarının kaderi yine halk tarafından seçimle belirlenmelidir.

Demokrasi, adalet ve özgürlük bizi bir arada tutan en sağlam paydalardır. Tutuksuz yargılanma hakkı hem bizlerin hem de ailelerimizin en temel hakkı olmalıdır.

Hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Dayanışma içinde birbirimize inanmamız en büyük gücümüz olacaktır. Bu günler geçecek, biz yine büyük bir azimle sizlerin refahı için onurumuzla hizmet etmeye devam edeceğiz. Dayanışmanız hepimize güç veriyor. Özgür günlerde size kavuşmayı diliyorum."