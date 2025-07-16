'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi: On binler Kartal'da buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayı seçildiği gün tutuklanmasının ardından CHP yurdun birçok bölgesinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenliyor.

37'ncisi gerçekleştirilecek bu akşamki miting İstanbul Kartal'da gerçekleştiriliyor. Alanda on binlerce yurttaş toplandı.

Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu'nun beraat ve ceza aldığı davaya ilişkin konuşması ve İmamoğlu'nun mesajının okunması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal'da İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Kartallılar, benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim; ülkemiz, 4 aydır büyük bir siyasi krizin içinde. Yıllardır yaşadığımız ağır ekonomik krizi derinleştiren, herkesi daha da yoksullaştırıp, daha da güvencesiz hale getiren bir kriz bu. İçinde bulunduğumuz siyasi krizin sebebi, iktidarın 23 yıldır oturduğu koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına almasıdır. Gelecek için hiçbir umut vermeyen, ömrü tükenmiş bir iktidar, devletin tüm imkanlarını en güçlü rakibini saf dışı etmek için kullanıyor. İcraatlarıyla, hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, özgür ve adil bir seçimi asla kazanamayacağını bilen bir avuç insan; baskıyla, zulümle iktidarda kalmanın yolunu arıyor.”

“BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARI İÇİN KURULAN BU ADALETSİZ DÜZENE, HEP BİRLİKTE SON VERECEĞİZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan ve yöneticileriyle, milletvekilleriyle, cumhurbaşkanı adayıyla, Genel Başkanıyla, kurumsal varlığıyla topyekun, hukuk dışı bir saldırı altındadır. Büyük bir adaletsizliğe, tam bir zorbalığa maruz bırakılmaktadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet, huzur ve refah isteyen herkesi ortak değerler etrafında buluşturup, milletimizin özlediği iktidar değişimini sağlayacak olan birleştirici güçtür. Bu güç, milletin gücüdür ve iktidarın asıl korkusu millettir, milletin iradesidir. Korkunun ecele faydası yok. Bir avuç insanın çıkarı için kurulan bu adaletsiz düzene, hep birlikte son vereceğiz. Hiçbir suçlunun cezasız kalmadığı ama bir kişinin bile haksız yere hapiste tutulmadığı, kanunların herkes için eşit uygulandığı, adaletli bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Yalnız mahkemelerde değil, pazarda, işyerinde, okulda, hastanede, herkes için her yerde adaleti hakim kılacağız. Barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklara erişimde adaleti sağlayacağız.

Elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Üretenler, istihdam yaratanlar en sağlıklı yatırım ve ticaret şartlarına kavuşacak.”

“MİLLET İÇİN ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA GÜCÜMÜZÜ, KARARLILIĞIMIZI, CESARETİMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIK, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek, bizzat yaşayacak. Devletin temel görevi, hak ve hürriyetleri herkes için eşit olarak sağlamak ve geliştirmek olacak. Vatandaşın en temel güvencesi olan ‘hak arama hürriyeti’ni sonuna kadar geliştirip, güçlendireceğiz. Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu yozlaşmış, çürümüş iktidar uygulamalarından kurtarmak değil. Biz, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşıyacak, yeni bir hayat kurmak için yola çıktık. Bunun için bedel ödüyoruz. Millet için çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi milletimizden aldık, almaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, mutlaka başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”







