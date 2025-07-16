'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşan Özel: "Yüce Divan'da yargılanacaksın Yusuf Tekin"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması ve 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayı seçildiği gün tutuklanmasının ardından CHP yurdun birçok bölgesinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenliyor.

37'ncisi gerçekleştirilecek bu akşamki miting İstanbul Kartal'da gerçekleştiriliyor. Alanda on binlerce yurttaş toplandı.

Mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmamoğlu'nun beraat ve ceza aldığı davaya ilişkin konuşması ve İmamoğlu'nun mesajının okunması bekleniyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kartal'da İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Kartallılar, benim iyi kalpli, cesur hemşerilerim; ülkemiz, 4 aydır büyük bir siyasi krizin içinde. Yıllardır yaşadığımız ağır ekonomik krizi derinleştiren, herkesi daha da yoksullaştırıp, daha da güvencesiz hale getiren bir kriz bu. İçinde bulunduğumuz siyasi krizin sebebi, iktidarın 23 yıldır oturduğu koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına almasıdır. Gelecek için hiçbir umut vermeyen, ömrü tükenmiş bir iktidar, devletin tüm imkanlarını en güçlü rakibini saf dışı etmek için kullanıyor. İcraatlarıyla, hizmetleriyle milletin gönlüne giremeyen, özgür ve adil bir seçimi asla kazanamayacağını bilen bir avuç insan; baskıyla, zulümle iktidarda kalmanın yolunu arıyor.”

“BİR AVUÇ İNSANIN ÇIKARI İÇİN KURULAN BU ADALETSİZ DÜZENE, HEP BİRLİKTE SON VERECEĞİZ”

“Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkan ve yöneticileriyle, milletvekilleriyle, cumhurbaşkanı adayıyla, Genel Başkanıyla, kurumsal varlığıyla topyekun, hukuk dışı bir saldırı altındadır. Büyük bir adaletsizliğe, tam bir zorbalığa maruz bırakılmaktadır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, demokrasi ve adalet, huzur ve refah isteyen herkesi ortak değerler etrafında buluşturup, milletimizin özlediği iktidar değişimini sağlayacak olan birleştirici güçtür. Bu güç, milletin gücüdür ve iktidarın asıl korkusu millettir, milletin iradesidir. Korkunun ecele faydası yok. Bir avuç insanın çıkarı için kurulan bu adaletsiz düzene, hep birlikte son vereceğiz. Hiçbir suçlunun cezasız kalmadığı ama bir kişinin bile haksız yere hapiste tutulmadığı, kanunların herkes için eşit uygulandığı, adaletli bir Türkiye’yi hep birlikte kuracağız. Yalnız mahkemelerde değil, pazarda, işyerinde, okulda, hastanede, herkes için her yerde adaleti hakim kılacağız. Barınma, beslenme, eğitim, sağlık gibi temel haklara erişimde adaleti sağlayacağız.

Elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Hiç kimseyi piyasanın acımasız şartlarına mahkum bırakmayacağız. Üretenler, istihdam yaratanlar en sağlıklı yatırım ve ticaret şartlarına kavuşacak.”

“MİLLET İÇİN ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA GÜCÜMÜZÜ, KARARLILIĞIMIZI, CESARETİMİZİ MİLLETİMİZDEN ALDIK, ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Milletimiz, bu ülkenin ve devletin tek sahibi olduğunu en güçlü biçimde hissedecek, bizzat yaşayacak. Devletin temel görevi, hak ve hürriyetleri herkes için eşit olarak sağlamak ve geliştirmek olacak. Vatandaşın en temel güvencesi olan ‘hak arama hürriyeti’ni sonuna kadar geliştirip, güçlendireceğiz. Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu yozlaşmış, çürümüş iktidar uygulamalarından kurtarmak değil. Biz, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşıyacak, yeni bir hayat kurmak için yola çıktık. Bunun için bedel ödüyoruz. Millet için çıktığımız bu yolda gücümüzü, kararlılığımızı, cesaretimizi milletimizden aldık, almaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, mutlaka başaracağız. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri zindanı.”

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

"19 Mart'ta bir darbeye giriştiler. Biz size Saraçhane'ye çağrı yaptık. Onlar vapur seferlerini durdurlar. Metroları durdular. Bana diyorlar ceketi çıkar kolları sıva diye ama kolları sıvamak benim işim değil. Kolları sıvayanı dışarı çıkarmak benim işim.

Maç olur polis çalışır, bayram olur çalışır, afet olur çalışır. Kaskını yastık yapar yatar. Bir kuruş tazminat almaz, mesai almaz. Kimse dönüp derdin var mı diye bakmaz, her şeyde de toplumun karşısına, işçinin karşısına koyarlar. Ben buradan İçişleri Bakanına geçmişte verdikleri sözleri bir kez daha hatırlatıyorum. Polisimize, bekçimize, jandarmaya, sahil güvenliğe tez elden düzenleme bekliyoruz.

Saraçhane'de gençlerle karşı karşıya getirmeye çalıştıkları polisimizin gözlerinin içine bakınca biz çok şey gördük. Buradan tüm polislerimize alkış istiyoruz. Savunma işçisi geçinemiyor diyorlar. 600 bin kamu işçisi var. Bunların sözleşmeleri 350 binin altı yedi aydır 250 binin de 4 aydır sözleşme sıkıntısı var. Bu Tayyip Erdoğan ne ile övüyorsa, savunma sanayi, top, tüfek hepsini yapıyorlar. Alın teri göz nuru, dirsek çürüterek çalışıyorlar, 39 bin lira veriyorlar bu işçilere. Grev kararı aldılar. 26 Ağustos'ta kamu emekçilerine sahip çıkın, meydanlarda onları yalnız bırakmayın!

23 yıldır ben kazandım ben kazandım diyeni yenen Ekrem'in arkasında duruyoruz. Bu darbe millete ağır bir bedel ödetti. Maliyeti düşük gelitlinin sırtına vurdular. Ne gençler mutlu ne asgari ücretliler. 6 Şubat depreminde dedi ya asrın felaketi diye, 100 milyar dolar dolara mal oldu bize. Bu yaptıkları 150 milyar dolara mal oldu. Bir buçuk asrın felaketi yaşattılar bize. Eğer bu darbeye yaktıkları dövizi, borsayı hepimiz için bölersek herkesin cebinden ayrı ayrı 86 milyondan 76 bin lira çalındı. Hepimizin cebinden 10 çeyrek altın çaldılar.

Küçücük bir kız çocuğu küpesini kaybetse nerede arar, kaybettiği yerde. Emekliler, asgari ücretliler, kaybettiğinizi arayacak mısınız? Nerde bulacaksınız biliyor musunuz? Nerde kaybettiysen orada 2002'de sandıkta kaybettin, ilk sandıkta bulacaksın! Baki Aydöner kadeşimi, Aziz İhsan Aktaş iftirayla suçluyor. Baki diyor ki ömrümde tanımam. Zorluyorlar, Gürkan Dölekli var diyor, onunla irtibat kurdu. Bu Dölekli kim biliyor musunuz? Mehmet Şimşek'in fotoğraf çekildiği. Bunun bir tane lüks bir oteli var. On emekli birleşse bir gece kalamaz. Nerde bu otel? Kızılcahamam'da. Bu haftasonu, milletvekilleriyle, Tayyip Erdoğan'ın kamp yaptığı otelin sahibi bu adam!

Baklavanın üstünden ampul çıktı, ampul. Baklava kutusunu eline tutuşturmuşlar, 32 saat görüntü izledik, nasıl bir kumpas izlediklerini gördük. Baklavanın üstüne CHP yazmışlar, utanmaz bozuk tohum ne oldu baklava kutusu? Şimdi bu Kızılcıhamam'da bir şey olmuş, milletvekili söz almış. Sokağa çıkıp asgari ücretlinin yüzüne bakamıyoruz demiş. Erdoğan oralı bile olmamış. Ben buradan millete verdiği sözü tutamayıp da utanan AKP'li vekillere sesleniyorum, bırakın o partiyi, onurunuzla istifa edin! Son altı ayda AK Parti’den istifa edenlerin sayısı 300 bine yakınken CHP’ye 500 bine yakın kişi katıldı.



Bu haftasonun 1 milyon aileyi tedirgin eden LGS sınavının sonuçlarında 719 tane birinci çıktı. Geçen yılın tam iki katı. ailelerin içine kurt düştü. Buna efendice yanıt vermek, tahkikat yapmak yerine, Milli Eğitim Bakanı olacak zat, önce gerizekalıya anlatır gibi anlattım dedi. LGS'den pis kokular gelmiyor, CHP'den geldi dedi utanmaz! Yusuf Tekin! O Yüce Divan'da yargılanacaksın!

Çocukların babalarının alınterini çaldınız ama çocuklarımızın geleceklerini çalıyorsunuz, hesabını Yüce Divan'da vereceksiniz! Söz veriyorum yargılatacağız, gümbür gümbür iktidara geliyoruz.







