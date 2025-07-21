Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin bu hafta İstanbul'daki adresi Bakırköy Cumhuriyet Meydanı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'li belediye başkanlarının tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor. CHP'nin İstanbul'daki miting adresi bu hafta çarşamba günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Halkımızın iradesi mutlaka kazanacak" dedi.

Çelik, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, seçilmiş belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz.

Hayatın her alanında adalet ve özgürlük için, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde Bakırköy'de buluşuyoruz.

Halkımızın iradesi mutlaka kazanacak.

🗓️ 23 Temmuz Çarşamba,

⏰ 20.30

📍 Bakırköy Cumhuriyet Meydanı"