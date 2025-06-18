Millet İradesine Sahip Çıkıyor: On binler Avcılar'da buluştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgür kalması talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul ayağındaki 9'uncu buluşması Avcılar'da gerçekleştiriliyor. On binlerce yurttaş, miting alanında bir araya geldi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklu belediye başkanı Utku Caner Çaykara'nın mektubunun okunmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'in konuşma yapması bekleniyor.

Avcılar Marmara Caddesi’ni hınca hınç dolduran vatandaşlar, her ikisi de tutuklu olan İmamoğlu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya sevgi gösterilerinde bulunup, hükümet aleyhine sloganlar attı.

20:55 | CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar'da yurttaşları selamlayarak konuşmasına başladı. Özel, "Üretim tezgahlarına damlattıkları, alın teri ile çalışan ve üreten Avcılar'ın güzel insanları, yüreğinde vatan, bayrak ve Atatürk olan canım Avcılar" diyen Özel, "Buranın adı miting ama biz eylem yapmaya geldik" şeklinde konuştu.

Özel, "Ceketi çıkar, kolları sıva" sloganı atılması üzerine, "Ceketi çıkarmam. Ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız. O gelip yapacak onu" diye karşılık verdi.

20.40| İMAMOĞLU: “TÜRKİYE’NİN AYDINLIK, GÜZEL GELECEĞİ SİZLERLE GELECEK”

İmamoğlu’nun Silivri’den Avcılar’a yolladığı mektubu da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Çelik, konuşma yapacağı otobüsün üzerine, elleriyle havaya kaldırdığı, üzerinde, “İmamoğlu’na Özgürlük” yazan dövizle çıktı. İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şunları söyledi:

“Yüreği ülke sevgisiyle çarpan güzel insanlar, benim yiğit hemşerilerim; sizler bu ülkenin umudusunuz. Her türlü baskıya, zulme inat, bir adım geri atmıyorsunuz. Demokrasinin gereği yapılsın, adalet yerini bulsun diye yılmadan mücadele ediyorsunuz. Hukuk dışına çıkmış bir iktidara, doğru yolu gösteriyorsunuz. Koltuğunu kaybetmemek için itibarını kaybedenlere, cesaret ve haysiyet dersi veriyorsunuz. Türkiye’nin aydınlık, güzel geleceği sizlerle gelecek. Hepinize ülkem adına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”

“BİZİMLE İCRAATTA, HİZMETTE YARIŞAMAYACAKLARINI, BİZİ SANDIKTA ASLA YENEMEYECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR”

“Sevgili İstanbullular; 2019 yılından beri bu şehirde hayatı kolaylaştırıp güzelleştirmek, adaleti hakim kılmak için çok değerli bir kadroyla canla başla çalışıyoruz. Halkçı ve icraatçı yönetim anlayışımız sizlerden büyük bir destek gördü ve 2024 seçimleriyle birlikte kadromuz daha da büyüdü, güçlendi. Avcılar’ın çok genç, çok değerli başkanı, sevgili kardeşim Utku Caner Çaykara gibi yeni belediye başkanlarımızla, 16 milyonun mutluluğu için seferberlik duygusuyla hizmet ettik, ediyoruz. Ortaya koyduğumuz olağanüstü performans, İstanbulluların büyük sevgi ve desteği, bize karşı yürütülen siyasi operasyonun en önemli sebeplerinden biridir. Bizimle icraatta, hizmette yarışamayacaklarını, bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini çok iyi biliyorlar.”

“ONLARIN AKILLARININ ALAMAYACAĞI KADAR ÇOĞUZ”

“Onun için yargı eliyle, düzmece iddialarla, kumpas davalarıyla bizi saf dışı etmeye çalışıyorlar. Seçimle alamadıkları belediye başkanlıklarını milletin iradesini gasp ederek ele geçiriyorlar. Yaptıklarından ve milletten utanmıyor, bu vicdansızlıklarını sevinç çığlıklarıyla kutluyorlar. Ama biz, onlarının akıllarının alamayacağı kadar çoğuz. Yalnız İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında şehirleri, ilçeleri, beldeleri adaletle, liyakatle yöneten belediye başkanlarımızla, çok büyük ve çok güçlü bir kadroyuz. Şairin dediği gibi, ‘Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile…’ Hapsederek, eziyet ederek bizimle başa çıkamazlar. Bizim arkamızdan gelecek, yerimizi dolduracak milyonlar var geride.”

FERDİ ZEYREK’İ ANDI

“Sevgili hemşerilerim; size bu satırları çok değerli yol arkadaşlarımızdan birini, sevgili dostum, kardeşim, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin acısı içinde yazıyorum. 14 ayda yaptıklarıyla herkesin gönlüne girmeyi başaran, dürüst, samimi, çalışkan, başarılı, kendini Manisa’ya ve ülkesine adamış canımız, kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin, Manisalı hemşerilerimizin ve milletimizin başı tekrar sağ olsun. Onun genç ve onurlu ömrünü adadığı değerleri savunmak, önüne koyduğu toplumsal hedefleri başarıya ulaştırmak, anısını yaşatmanın en değerli yollarından biri olacaktır. Bu ülke huzura, güzel ve aydınlık günlere kavuşup milletçe rahat bir nefes aldığımızda, inanıyorum ki yitirdiğimiz tüm sevdiklerimiz de yanı başımızda olacaklar. O gün göz yaşlarımız hasret ve mutluluktan akacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

20.25| UTKU CANER ÇAYKARA'DAN MEKTUP: "HAKLI GURURUNU HİSSEDİYORUM"

Tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın mektubu okundu. Çaykara'nın mektubu şu şekilde:

"Bu mektubu yazarken sadece bir seçilmiş belediye başkanı olarak değil, bir vatan sevdalısı Türk genci olarak yazıyorum. Bu satırları 15 metrekarelik hücremden umudu büyüterek yazıyorum. Bu karanlık hücremi aydınlatan yaşama sevincimle arkamda sizlerin olduğunu bilmenin sevinci ile yazıyorum. Ben Utku Caner Çaykara. Avcılar'ın tarihi fark ile seçilmiş belediye başkanıyım. Daha çocuk yaşta afiş astığım onurlu bir mücadelenin parçası olarak Avcılar'ın belediye başkanlığına layık görüldüm. Kendime sözüm vardı, bir gün hayallerim olursa koltuğun esiri olmayacaktım. Olmadım da. Bunun haklı gururunu hissediyorum. Bir tek çocuğun bile davetini geri çevirmedim. Oy oranını en çok artıran belediye başkanlarından biri oldum. Peki halk böyle teveccüh göstermişken neydi yanlış olan? Çünkü uyanan, hizmet gören bir halk var. 8 aylık evliliğim sürecinde bir gün dahi izin kullanmadım."