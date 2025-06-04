Millet İradesine Sahip Çıkıyor: On binlerce yurttaş Gaziosmanpaşa'da toplandı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nin bu çarşambaki adresi Gaziosmanpaşa.

CHP'li belediyelere yönelik yürütlen 5. dalga operasyonlarında belediye başkanının gözaltına alındığı ve tutuklandığı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen miting alanında on binlerce yurttaş toplandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Gaziosmanpaşa'ya mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

Ekrem İmamoğlu, "Bu en ağır şartlar altında bile hiçbirimizde bir korku yok, bir yılgınlık yok. Çünkü bugün yaşadıklarımızın vadesi dolmuş bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz" dedi. İmamoğlu mesajında tutuksuz yargılanmalarından korkulduğunu söyledi: "Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Bütün o yalanlarına, iftiralarına milletin gözünün içine baka baka cevap vermemizden korkuyorlar."

ÖZGÜR ÖZEL: EYLEM YAPMAYA GELDİK

İmamoğlu'nun mesajının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buraya birilerinin gözüne girmeye veya miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik" dedi.

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'da konuşuyor: "Buraya birilerinin gözüne girmeye veya miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik"https://t.co/7OKYLrVv42 pic.twitter.com/xs6Tp1JTEq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 4, 2025

Özel, "Bakın psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız, bu annemin göz yaşlarında boğulacaklar" dedi.

Özgür Özel: "Bakın psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız, bu annemin göz yaşlarında boğulacaklar"https://t.co/7OKYLrVv42 pic.twitter.com/rvCdsjMfnz — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 4, 2025

Özgür Özel "Bu belediyeye çökülürse AKP'nin sandık fikrini kafasında bitirdiğini, darbeye niyetlendiğini ve bir daha seçim yapmamayı planladığını gösterir" dedi.