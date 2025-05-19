“Millet İradesine Sahip Çıkıyor”: Yüz binler Gündoğdu Meydanı'nda

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin bu haftaki adresi İzmir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen mitinge katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

Yüz binlerce yurttaş İzmir Gündoğdu Meydanı’nda toplandı.

ÖZEL, BANDIRMA VAPURU'YLA ALANA GELDİ

“Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için İzmir'e giden CHP Lideri Özgür Özel, miting öncesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret etti, ardından da Bostanlı İskelesinden "Atatürk 1881" isimli vapurla mitingin yapılacağın Gündoğdu Meydanı'na hareket etti. Özel'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP'li heyet eşlik etti.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK" SLOGANLARI

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen binlerce yurttaş, Ekrem İmamoğlu'nun "Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz, adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz ve de asla vazgeçmeyeceğiz" sözleri eşliğinde slogan attı: "Her şey çok güzel olacak."

İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki miting İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CEMİL TUGAY: İZMİR DİRENİŞİN ŞEHRİDİR

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, konuşma gerçekleştirdi. Tugay, "Bugün 19 Mayıs, Ata'mızın işgal altındaki ülkemizi kurtarmak için ilk adımı attığı gün. Burası İzmir, kurtuluşun ve zaferin şehri. İşgalin ilk iki gününde 5 bin insanın katledildiği ancak kurtuluşa kadar mücadelesinden vazgeçmemiş insanların şehridir. İzmir Direnişin şehridir. Esareti yaşadığı için özgürlüğün değerini bilir, İzmir, özgürlüğün şehridir. İzmir haksızlıklara boyun eğmez ve baskıya teslim olmaz. Ne mutlu İzmir'in değerlerine ve değerlerine sahip çıkanlara. Bayramımız kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olsun.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Mitingde Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu. İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadelere yer verildi: "Güzel İzmir'in güzel insanları. Kıymetli yurttaşlarım, geleceğimizin umudu sevgili gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Tam 106 yıl önce, 1919'un o karanlık günlerinde bir milletin makus talihini değiştiren bir adım atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir ulusun kurtuluş ve haysiyet yürüyüşünü başlattı. Bugün burada onun başlattığı kurtuluş mücadelesinin izinden giden bizler, bir uyanışın, yeni bir direnişin, yeni bir kurtuluşun adımını İzmir'den atıyoruz."