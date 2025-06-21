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Milletler Ligi | Güney Kore - Türkiye kadınlar voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda??

Türkiye'nin Milletler Ligi'nde sıradaki rakibi Güney Kore. Peki Türkiye - Güney Kore Milletler ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 21.06.2025 11:02
  • Giriş: 21.06.2025 11:02
  • Güncelleme: 21.06.2025 11:12
Milletler Ligi | Güney Kore - Türkiye kadınlar voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda??
Foto: Depophotos

2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yoluna altıda altı ile devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının sıradaki rakibi Güney Kore..

TÜRKİYE'NİN KADROSU

İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan maçta Türkiye'nin kadrosu şöyle:

  • Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
  • Pasör çaprazı: Melissa Vargas
  • Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin
  • Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
  • Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
  • Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

GÜNEY KORE'NİN FORM DURUMU

Güney Kore, Milletler Ligi'nde oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, 4 mağlubiyet yaşadı.

GÜNEY KORE - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Güney Kore - Türkiye Milletler Ligi maçı saat 19.30'da İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye - Güney Kore voleybol maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

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