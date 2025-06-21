Milletler Ligi | Güney Kore - Türkiye kadınlar voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda??

Türkiye'nin Milletler Ligi'nde sıradaki rakibi Güney Kore. Peki Türkiye - Güney Kore Milletler ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

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Foto: Depophotos