Milletler Ligi | Güney Kore - Türkiye kadınlar voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda??
Türkiye'nin Milletler Ligi'nde sıradaki rakibi Güney Kore. Peki Türkiye - Güney Kore Milletler ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) yoluna altıda altı ile devam eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının sıradaki rakibi Güney Kore..
TÜRKİYE'NİN KADROSU
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan maçta Türkiye'nin kadrosu şöyle:
- Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
- Pasör çaprazı: Melissa Vargas
- Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin
- Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
- Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
- Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
GÜNEY KORE'NİN FORM DURUMU
Güney Kore, Milletler Ligi'nde oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, 4 mağlubiyet yaşadı.
GÜNEY KORE - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Güney Kore - Türkiye Milletler Ligi maçı saat 19.30'da İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye - Güney Kore voleybol maçı TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.