Milletler Ligi: İtalya: 3 - Türkiye: 1
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu.
Kaynak: İHA
Milliler, ilk haftadaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Fransa ile karşılaşacak.
Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (GRE), Sonja Simonovska (MNE)
İtalya: Antropova, Bosetti, Bonifacio, Cambi, Degradi, Danesi, Fersino (L) (Spirito, Akrari)
Türkiye: Zehra, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Hande, Gizem (L) (Cansu, Ayça, Tuğba, Derya, Beyza, İlkin)
Setler: 25-27, 25-21, 25-21, 25-19
Süre: 1 saat 41 dakika