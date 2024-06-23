Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde finalde Japonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya, şampiyon oldu.

Spor
  • 23.06.2024 18:48
  • Giriş: 23.06.2024 18:48
  • Güncelleme: 23.06.2024 18:52
Kaynak: AA
Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya
Fotoğraf: AA

İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan finalde İtalya, 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle mutlu sona ulaştı.

İtalya, 2022'de Türkiye'de elde ettiği şampiyonluğun ardından FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez zafere uzandı.

Polonya, Milletler Liginde 3. oldu
BirGün'e Abone Ol