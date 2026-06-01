MİLLETLER LİGİ (VNL) | Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde sahne alıyor. Filenin Sultanları, organizasyonun ilk haftasında Brezilya’nın Brasilia kentinde parkeye çıkacak. Türkiye’nin ilk hafta programındaki ilk karşılaşması ise Dominik Cumhuriyeti ile oynanacak.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 3 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Mücadele, Milletler Ligi’nin ilk hafta karşılaşmaları kapsamında yapılacak.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları’nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Maç, Brezilya’nın Brasilia kentinde oynanacak ilk hafta programında yer alıyor.

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

FİLENİN SULTANLARI 2026 MİLLETLER LİGİ İLK HAFTA PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Milletler Ligi’nin ilk haftasında 3-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Brezilya’nın Brasilia kentinde mücadele edecek. Milliler bu hafta Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

Organizasyon Hafta Yer Rakipler 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. Hafta Brasilia, Brezilya Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya, Bulgaristan

TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Yayın Yayın durumu Dominik Cumhuriyeti - Türkiye 3 Haziran 2026 19.00 S Sport / S Sport Plus Şifreli

FİLENİN SULTANLARI’NIN İLK HAFTA KADROSU

Türkiye’nin 2026 FIVB Milletler Ligi ilk hafta kadrosunda pasör, smaçör, orta oyuncu, pasör çaprazı ve libero pozisyonlarında şu isimler yer alıyor:

Pasörler

Dilay Özdemir

Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler

İlkin Aydın (Kaptan)

Saliha Şahin

Yaprak Erkek

Ayşe Çürük

Orta oyuncular

Deniz Uyanık

Berka Buse Özden

Karmen Aksoy

Merve Atlıer

Ezel Balık

Pasör çaprazları

Beren Yeşilırmak

Defne Başyolcu

Aylin Uysalcan

Liberolar

Eylül Akarçeşme Yatgın

Melis Yılmaz

TEKNİK KADRODA KİMLER VAR?

Filenin Sultanları’nın 2026 Milletler Ligi ilk haftasındaki teknik kadrosunda başantrenör Daniele Santarelli yer alıyor. Teknik ve idari ekipte görev alan isimler şöyle:

Pelin Çelik - Menajer

- Menajer Daniele Santarelli - Başantrenör

- Başantrenör Diego Flisi - Yardımcı Antrenör

- Yardımcı Antrenör Maurizio Mora - Yardımcı Antrenör

- Yardımcı Antrenör Artun Aksan - İstatistik Antrenörü

- İstatistik Antrenörü Marco Greco - İstatistik Antrenörü

- İstatistik Antrenörü Marco Sesia - Kondisyoner

- Kondisyoner Ilenia Marin - Fizyoterapist

- Fizyoterapist Francesco Gatti - Fizyoterapist

- Fizyoterapist Murat Beder - Masör

- Masör Seçkin Sarı - Doktor

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ’NE BRASİLİA’DA BAŞLIYOR

