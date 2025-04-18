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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Azerbaycan ve Bosna-Hersek ile imzalanan milletlerarası anlaşmalar AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güncel
  • 18.04.2025 09:20
  • Giriş: 18.04.2025 09:20
  • Güncelleme: 18.04.2025 09:28
Kaynak: AA
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Fotoğraf: AA

Türkiye'nin imzaladığı 2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, "tarafların kendi topraklarından geçerek, Azerbaycan'dan ve üçüncü ülkelerden gelen doğal gazın alımı ve satımı, teslimi, takası ve transitine ilişkin işbirliklerini artırmayı" amaçlıyor.

Ankara'da 16 Mart 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

Anlaşma, "dayanışma, tamamlayıcılık ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde, tarafların yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerinde inşaat ve ulaştırma altyapılarının geliştirilmesi konusundaki işbirliğini" ilerletmeyi amaçlıyor.

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