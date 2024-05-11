Milletvekili Bozan açıkladı: AKP’li eski belediye başkanı Gültak ve ekibi belediye şirketinden de aylık maaş almış!

DEM Parti Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, Mersin’de basın mensuplarıyla bir araya geldi, kent gündemini değerlendirdi. Buluşmada Akdeniz Belediye’sinin önceki dönem başkanı Mustafa Gültak ve kadrosunun belediye şirketinden ikinci maaşı aldığını açıkladı. Bozan, “Akdeniz Belediyesi eski Başkanı Gültak, belediye şirketlerinden birinden başkanlık maaşının dışında her ay 33 bin 800 lira maaş almış. Yönetim kurulu üyesi olarak maaş almış. Bu vicdansızlıktır” dedi. Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanması ihtimaline dair söylemlere karşı yanıt veren DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da, “Atı alan Üsküdar’ı geçti dönemi bitti” ifadesini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, Mersin’de bulunan basın mensuplarıyla buluştu. Bozan ve Koca, programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KOCA: ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ DÖNEMİ BİTTİ!

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener’in Akdeniz Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu 27 belediyeye kayyum atanmasına dair yazısına dikkat çeken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, “Tüm emek demokrasi güçleri ile beraber kayyum güçlerini nasıl çöpe atacağımıza dair Van’da çok ciddi bir cevap verdik. Atı alan Üsküdar’ı geçti dönemi bitti. Bu dönemde izin vermek yok. Başta bizler, halkın iradesini kendi görev ve sorumluluğumuzu bilerek buradan ilerleyeceğiz” dedi.

ANNESİ İLE İLGİLİ İDDİLARA CEVAP VERDİ: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Koca, annesine dair asılsız gündeme dair de “2016’da vefat eden annemi de işin içine soktukları kirli bir kara propaganda yürütülüyor. Buna ilişkin Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağız. Tazminat davasından gelen ücreti de sokak hayvanlarına bağışlayacağım” açıklamasında bulundu.

BOZAN: AKP’Lİ AKDENİZ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÜLTAK, MAAŞININ DIŞINDA HER AY İKİNCİ MAAŞ ALMIŞ

Akdeniz Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibinin tahribatlarına dair yapılan değerlendirmelerde Milletvekili Ali Bozan, yeni bir açıklamada bulundu. Bozan, “Geçmiş dönemden ortaya çıkan kimi rakamlar, kimi kişilere ödenen maaşlar ücretler vicdan yaralayıcı. Akdeniz Belediyesi’nin 2 şirketi var. Şirketlerinden birinde 10, diğerinde 6 kişi yönetim kurulu üyesi adı altında maaş alıyor. Bu kişilerden Akdeniz eski Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye şirketlerinden birinden başkanlık maaşının dışında her ay 33 bin 800 lira maaş almış. Yönetim kurulu üyesi olarak maaş almış. Bu vicdansızlıktır” diye konuştu.

MERSİN’İN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN KENTİN DİNAMİKLERİYLE BİR ARAYA GELMEYE HAZIRIZ

Mersin’de yılan hikayesine dönen projelerin tamamlanması ve Mersin’e değer katacak hizmetlere imza atılması için diğer parti milletvekilleriyle bir araya gelme noktasında ısrarlarını sürdürdüklerini ve Mersin’in siyaset üstü olduğu vurgusunda bulunan Milletvekili Bozan, “Biz bunun duyurusunu rahatlıkla yapabiliriz. Mersin’e dair sorunların çözümü için iktidarıyla muhalefetiyle bir araya gelmeye hazırız. Çukurova Havalimanı, Çeşmeli-Taşucu Otoyol Projesi, Mersin Limanı, Atatürk Parkı’nın korunması konuları kentteki birincil gündemlerimiz arasında olmalı” dedi.