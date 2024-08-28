Milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekili maaşı 2024 (Güncel)
Vatandaşların sıklıkla merak ettiği konulardan biri vekil maaşları. Vekil maaşı 2024 yılında ne oldu. Emekli vekil maaşı 2024 yılında nedir?
Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen milletvekili maaşı oranları oldukça yüksek seyrediyor. Emekli milletvekili maaşları da en düşük emekli aylığının oldukça üzerinde.
MİLLETVEKİLİ MAAŞI 2024
Milletvekili maaşı 170 bin TL. Türkiye'de asgari ücret ise net 17.002 TL. Dolayısıyla Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 10 katı durumunda.
EMEKLİ VEKİL MAAŞI 2024
Emekli milletvekili maaşı 110 bin 995 TL. En düşük emekli maaşı ise 12.500 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor.
HEM EMEKLİ HEM VEKİL MAAŞI
TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 285 Bin TL'yi buluyor.
AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI - ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI
Avrupa'nın bazı ülkelerinde milletvekili maaşlarının ülkelerdeki asgari ücrete oranları şu şekilde:
- Yunanistan: 5,9 kat
- Birleşik Krallık: 4,6 kat
- Belçika: 4,3 kat
- Fransa: 4,3 kat
- Hollanda: 4,1 kat
- İsveç: 3,6 kat
- İspanya: 2,6 kat