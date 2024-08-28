Milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekili maaşı 2024 (Güncel)

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen milletvekili maaşı oranları oldukça yüksek seyrediyor. Emekli milletvekili maaşları da en düşük emekli aylığının oldukça üzerinde.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI 2024

Milletvekili maaşı 170 bin TL. Türkiye'de asgari ücret ise net 17.002 TL. Dolayısıyla Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 10 katı durumunda.

EMEKLİ VEKİL MAAŞI 2024

Emekli milletvekili maaşı 110 bin 995 TL. En düşük emekli maaşı ise 12.500 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor.

HEM EMEKLİ HEM VEKİL MAAŞI

TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 285 Bin TL'yi buluyor.

AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI - ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

Avrupa'nın bazı ülkelerinde milletvekili maaşlarının ülkelerdeki asgari ücrete oranları şu şekilde: