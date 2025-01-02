Milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekili maaşı 2025 (Güncel)

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen milletvekili maaşı oranları oldukça yüksek seyrediyor. Emekli milletvekili maaşları da en düşük emekli aylığının oldukça üzerinde.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI 2024

Milletvekili maaşı 170 bin TL. Türkiye'de asgari ücret ise net 17.002 TL. Dolayısıyla Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 10 katı durumunda.

EMEKLİ VEKİL MAAŞI 2024

Emekli milletvekili maaşı 110 bin 995 TL. En düşük emekli maaşı ise 12.500 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor.

HEM EMEKLİ HEM VEKİL MAAŞI

TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 285 Bin TL'yi buluyor.

AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI - ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

Avrupa'nın bazı ülkelerinde milletvekili maaşlarının ülkelerdeki asgari ücrete oranları şu şekilde:

Yunanistan: 5,9 kat

Birleşik Krallık: 4,6 kat

Belçika: 4,3 kat

Fransa: 4,3 kat

Hollanda: 4,1 kat

İsveç: 3,6 kat

İspanya: 2,6 kat



MİLLETVEKİLİ MAAŞI NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Türkiye'de milletvekili maaşı, kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konu olarak öne çıkmaktadır. "Milletvekili maaşı ne kadar?" ve "Milletvekili maaşı neden eleştiriliyor?" gibi sorular, özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı dönemlerde sıkça gündeme gelmektedir. Milletvekili maaşlarının yüksek olması ve buna ek olarak sağlanan sosyal haklar, pek çok kişi tarafından diğer meslek gruplarıyla kıyaslanarak adaletsiz bir durum olarak algılanmaktadır. Özellikle kamu sektöründe çalışan öğretmen, hemşire veya memur maaşları ile kıyaslandığında, milletvekillerine sağlanan yüksek maaşlar ve emeklilik avantajları, kamuoyunda tepkilere yol açmaktadır. Bu durum, milletvekillerinin temsil ettiği halktan kopuk olduklarına dair bir eleştiriyi de beraberinde getirmektedir.

Bir diğer eleştiri noktası ise, milletvekillerinin bu maaşları almaya devam ederken aynı zamanda iş dünyasında veya farklı gelir kaynaklarında faaliyet gösterebilmeleridir. Çoğu kişi, milletvekilliği gibi halk adına görev yapılan bir pozisyon için ek gelirlerin etik olmadığını savunmaktadır. "Milletvekili maaşları adil mi?" veya "Milletvekili maaşları düşürülmeli mi?" gibi sorular bu nedenle gündemde yer almakta ve konuya dair tartışmaları canlı tutmaktadır. Ayrıca milletvekillerinin bazı ek ödemeler ve avantajlara sahip olması, halkın karşısında bir "ayrıcalıklı sınıf" gibi algılanmalarına neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye’de milletvekili maaşlarının düzenlenmesi veya reform yapılması gerektiğine dair bir kamuoyu beklentisi oluşturmakta ve ekonomik eşitsizlikler konusunda önemli bir tartışma başlığı olarak öne çıkmaktadır.