Milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekili maaşı 2026 (Güncel)

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krize rağmen milletvekili maaşı oranları oldukça yüksek seyrediyor. Emekli milletvekili maaşları da en düşük emekli aylığının oldukça üzerinde.

MİLLETVEKİLİ MAAŞI 2026 (GÜNCEL)

Milletvekili maaşına resmi olarak zam geldi. Temmuz ayındaki enflasyon farkı eklendiğinde milletvekili maaşı 229.676 TL oldu. Zamlı ücretler Ocak 2026'ya kadar geçerli olacak.

MİLLETVEKİLİ MAAŞLARINA YENİ ZAM NE ZAMAN?

Milletvekili maaşına 2026 şubat ayında yeniden değerleme oranı kadar zam bekleniyor.

Türkiye'de asgari ücret ise net 28.075 TL. Dolayısıyla Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 8.2 katı durumunda. Ancak Şubatta milletvekili maaşına zam gelecek ve oran yeniden değişecek.

EMEKLİ VEKİL MAAŞI 2026

Emekli milletvekili maaşı 149 bin lira oldu. TL. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor.

Şubat 2026 güncellemesiyle yeni oranlar da belli olacak.

HEM EMEKLİ HEM VEKİL MAAŞI (2026)

TBMM'de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 379 Bin TL'yi buluyor.

AVRUPA'DA MİLLETVEKİLİ MAAŞI - ASGARİ ÜCRET KARŞILAŞTIRMASI

Avrupa'nın bazı ülkelerinde milletvekili maaşlarının ülkelerdeki asgari ücrete oranları şu şekilde:

Yunanistan: 5,9 kat

Birleşik Krallık: 4,6 kat

Belçika: 4,3 kat

Fransa: 4,3 kat

Hollanda: 4,1 kat

İsveç: 3,6 kat

İspanya: 2,6 kat



MİLLETVEKİLİ MAAŞI NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Türkiye'de milletvekili maaşı, kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konu olarak öne çıkmaktadır. "Milletvekili maaşı ne kadar?" ve "Milletvekili maaşı neden eleştiriliyor?" gibi sorular, özellikle ekonomik koşulların zorlaştığı dönemlerde sıkça gündeme gelmektedir. Milletvekili maaşlarının yüksek olması ve buna ek olarak sağlanan sosyal haklar, pek çok kişi tarafından diğer meslek gruplarıyla kıyaslanarak adaletsiz bir durum olarak algılanmaktadır. Özellikle kamu sektöründe çalışan öğretmen, hemşire veya memur maaşları ile kıyaslandığında, milletvekillerine sağlanan yüksek maaşlar ve emeklilik avantajları, kamuoyunda tepkilere yol açmaktadır. Bu durum, milletvekillerinin temsil ettiği halktan kopuk olduklarına dair bir eleştiriyi de beraberinde getirmektedir.

Bir diğer eleştiri noktası ise, milletvekillerinin bu maaşları almaya devam ederken aynı zamanda iş dünyasında veya farklı gelir kaynaklarında faaliyet gösterebilmeleridir. Çoğu kişi, milletvekilliği gibi halk adına görev yapılan bir pozisyon için ek gelirlerin etik olmadığını savunmaktadır. "Milletvekili maaşları adil mi?" veya "Milletvekili maaşları düşürülmeli mi?" gibi sorular bu nedenle gündemde yer almakta ve konuya dair tartışmaları canlı tutmaktadır. Ayrıca milletvekillerinin bazı ek ödemeler ve avantajlara sahip olması, halkın karşısında bir "ayrıcalıklı sınıf" gibi algılanmalarına neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye’de milletvekili maaşlarının düzenlenmesi veya reform yapılması gerektiğine dair bir kamuoyu beklentisi oluşturmakta ve ekonomik eşitsizlikler konusunda önemli bir tartışma başlığı olarak öne çıkmaktadır.