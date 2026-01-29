"Milletvekili maaşıyla geçinemiyorum" demişti: AKP'li Özcan köfteciden 50 milyon TL kazanmış

Çorlu’daki düzenlediği yemekte konuşan AKP Milletvekili Mestan Özcan’ın milletvekili maaşı ve özlük haklarına yönelik yaptığı konuşma tepki çekti. AKP’li Özcan, aylık 500 bin TL’yi bulan milletvekili maaşı ile emekli aylığının kendisine yetmediğini söyledi.

Milletvekilliği ve emekliliğinden kazandığı 500 bin TL ile geçinemediğini ifade eden Özcan’ın ailesine ait köftecinin kazancının büyüklüğü de dikkati çekti.

Özcan'ın tek gelirinin milletvekili maaşı ve emekli aylığı olmadığını ortaya koyan kazanç, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) verilerine yansıdı.

KAZANÇTA FAHİŞ ARTIŞ

Aralarında AKP Milletvekili Mestan Özcan’ın da yer aldığı Özcan Ailesi’nin dört üyesinin yöneticisi olduğu şirketin GİB’e beyan ettiği kazançlar açığa çıktı.

Özcanlar Köfte Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2022 yılında 85 bin 198 TL olarak beyan edilen kazancının, 2023 ve 2024 yıllarında sırasıyla 30 milyon 984 bin 411 TL ve 18 milyon 279 bin 369 TL’ye yükseldiği öğrenildi.

AKP’li Mestan Özcan’ın yönetiminde yer aldığı Özcanlar Köfte’nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ödediği vergi ise şöyle sıralandı:

>> 2022: 19 bin 595 TL

>> 2023: 6 milyon 367 bin TL

>> 2024: 3 milyon 581 bin TL

ÖZCAN’IN DRAMI

Aylık geliri 500 bin TL olan AKP Milletvekili Mestan Özcan, milletvekilliği maaşının yeterli olmadığını savunarak, "Bir milletvekili aldığı maaşın en az 1,5-2 katı harcama yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.