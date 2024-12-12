Milletvekillerinden 'mitomaniye yakalanmışsınız' diyen Bakan Memişoğlu'na sert tepki: "Acziyetin timsali, koltuğunda küçücük kalmıştır"

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hem konuşması hem de milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yenidoğan çetesi skandalı nedeniyle protesto edilerek istifaya davet edildi.

"GERÇEKLERE TAHAMMÜL EDEMEYENLER, ORADAN KAÇANLAR ÖĞRENEMEMİŞLER"

Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

"Aslında yenidoğan konusuna yeniden girmeyecektim zira tüm gerçekleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamıştım. Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir hekim olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa tedavileri için elimizden gelenleri yapacağımızı ifade ediyorum. Algı oluşturmayın. İşin doğası gereği gizlilik içerisinde yürütülen bir soruşturma var. Kıdemli bir cerrah olarak çömezleri muhatap almadım ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğum gereği birkaç şey söylemek zorundayım."

Muhalefet milletvekilleri bu sözler üzerine Memişoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da "Lütfen Genel Kurul'a hitap ederken daha saygın bir dil kullanalım. Temiz bir dil kullanın" diyerek Memişoğlu’nu uyardı.

"SAYIN BAKAN TAM BİR ACZİYETİN TİMSALİDİR"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Bakan sorular soruldu, belgeler sunuldu, çok önemli iddialar ortaya konuldu fakat bu tartışmalar yaşanırken özellikle Sağlık Bakanı bunlara tatmin edici cevaplar vermek yerine maalesef Meclis'i itham etti. Meclis'i yalancılıkla, mitomani olmakla itham etti. Sayın Bakan tam bir acziyetin timsalidir. Koltuğunda küçücük kalmıştır. Bakan bu iddialara cevap verecek bir kapasiteye sahip değildir" dedi.

"BAKANIN ÜSLUNU TAM BİR SUÇLULUK PSİKOLOJİSİNİN GÖSTERGESİ"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bakanın üslubu tam bir suçluluk psikolojisinin göstergesi. Burada halkın temsilcilerine mitomani diyecek kadar haddini aşmış bir Sağlık Bakanı'dır. Önce dönsün özür dilesin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bize saldırarak, bize kabalaşarak, bizleri tehdit ederek, sorularımızı duymazdan gelip küstahlaşarak gerçekleri örtemeyeceksiniz. Mitomani diyenin hakettiği kelime budur. Kendisini özür dilemeye davet ediyoruz. Siz 25 Eylül'de denetim yaptınız. Denetim sonuçlarında ne yaptığınızı söyleyemiyorsunuz. Bebeklerin hesabını veremiyorsunuz" diye konuştu.

Saadet Partisi İsa Mesih Şahin ise "Sayın Bakanı tanırım, az önceki üslupta tanıdığım Kemal Bey’i göremedim. Burada yürütme organı gelip yasama organına ayar veremez" ifadelerini kullandı.