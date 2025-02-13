Milletvekillerinden Zahide Yetiş'in komisyona davet edilmesine tepki

Meclis'te dün Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan televizyon sunucusu Zahide Yetiş'in davet edilmesine ilişkin tepkiler sürüyor.

Ersever, beraberinde CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, DEM Parti'li Milletvekilleri Adalet Kaya ve Özgül Saki ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'na televizyon sunucusu Zahide Yetiş'in davet edilmesini değerlendiren Ersever, Yetiş'in dünkü komisyon toplantısında cinsiyetçi açıklama yaptığını belirtti.

PROGRAMLAR RAHATSIZLIK YARATIYOR

Gündüz kuşağı programlarının reyting için yapılan, şiddet dili ve nefret söylemleri eksik olmayan, toplumun birçok kesiminde rahatsızlık yaratan programlar olduğunu dile getiren CHP'li Ersever, şöyle devam etti:

"Diğer gündüz kuşağı programlarının bilinen yüzlerine de komisyon tarafından davet gönderilmiştir. Öte yandan bugün 17'nci kez toplanan komisyon, hala kadın örgütlerini ve kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları (STK) çağırmamıştır. Komisyon, henüz biz dahil muhalefet partilerinin verdiği listeden hiçbir STK ve kişiyi davet etmemiştir. Kadın hakları, sahte duyarlılıklar ve reyting kaygısıyla ele alınacak bir mesele değildir. Kadın cinayetleri, şiddet, istismar ve eşitsizlik gibi derin toplumsal yaraların çözümü, kadın örgütlerinin, hukukçuların ve gerçek mağdurların sesinin duyulmasıyla mümkündür."

"Komisyona davet edilen isim, kadın mücadelesini güçlendiren değil, aksine itibarsızlaştıran bir yaklaşımın ürünüdür" eleştirisinde bulunan Ersever, "Bizler, kadınların hakları için gerçek anlamda mücadele edenler olarak, bu durumu en yüksek seviyede protesto ediyoruz. TBMM'de kurulan bu komisyonun amacı, siyasi çıkarları ve magazinsel figürleri değil, kadınların yaşadığı derin eşitsizlikleri ve şiddeti gündeme taşımak olmalıdır" diye konuştu.

"KADINLARIN YAŞAM HAKKI, CEVİZOĞLU'NUN ŞOV MALZEMESİ DEĞİLDİR"

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise komisyona şu ana kadar verdikleri listeden hiçbir akademisyen, sivil toplum örgütü ve kadın örgütünün çağırılmadığını dile getirerek, en başta bu durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Zahide Yetiş ve bugün çağrılan konukların tamamının da iradeleri dışında belirlendiğini kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Bugünkü konuklardan bahsediyorum, elbette bu liste de dinlenebilir ya da öneri alınabilir ama 'öncelikli değillerdir' diyoruz. Çünkü öncelikli olarak sahada çalışma yürüten kadınlarla birebir diyalog kuran kurumların ve kadınların burada olması, onların önerilerinin alınması gerekirdi. Bir kere daha şunu söylemek istiyoruz, 'Kadınların en başta yaşam hakkı, Sayın Hulki Cevizoğlu'nun şov malzemesi değildir. Bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz'."

Kaya, komisyonun varlığını ve çalışmalarını çok önemsediklerini ve komisyonu terk etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.