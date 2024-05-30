Milletvekillerine de sıkı tasarruf geliyor: Genelge neleri içerecek?

TBMM 1 yıldır kısmen uyguladığı tasarruf tedbirlerini genişleterek yeni bir genelge hazırlıyor. Buna göre, vekillerin yurtdışı gezileri sınırlandırılacak, yerli otomobil Togg kullanılacak, özel hastane yerine devlet ve üniversite hastanelerine gidilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 yıldır kısmen uyguladığı tasarruf tedbirlerini genişleterek, milletvekillerini de kapasayacak şekilde yeni bir genelge hazırlıyor. Meclis’teki tüm birimlere gönderilecek tasarruf genelgesi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Makam araçlarının, yerli otomobil Togg ile değiştirilmesi de gündemde.

Ekonomim.com'dan Besti Karalar'ın haberine göre, TBMM, katılımı zorunlu programların dışında ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerine sayı sınırlaması getirecek. Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görevlendirecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNEMİ BAŞLAYACAK

TBMM’de bir süredir başlatılan, "araç dönüşümü uygulaması" yeni tedbirlerle, hizmet araçlarının tamamı elektrikli araca dönüştürülecek. Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi sağlanacak.

Meclis’te yeni tasarruf tedbirleri arasında Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandığı Audi marka araçların da değişmesi gündemde. Bu tedbirler arasında tüm makam araçlarının yerli otomobil Togg’la değiştirilmesi gündemde. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları temmuz ayından itibaren kullanılmayacak. Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl temmuz ayında yenileniyor.

Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis’te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak. Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.

ÖZEL HASTANE YERİNE DEVTLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

Sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerine yönlendirilecek. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

VEKİL HARCAMALARINA KISTILAMA

TBMM Başkanlığı, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği, "milletvekilleri harcamaları da dahil olsun, milletvekilleri tasarruf dışında kalmasın" önerilerini dikkate alarak, milletvekillerinin sağlık, yol, yemek ve personel sayısı gibi kalemlerde yeni tedbirleri çalışıyor.

TBMM’ye bağlı sosyal tesislerde de aynı tasarruf tedbirleri uygulanacak. İstanbul’da bulunan iki ayrı konaklama tesislerinden sadece milletvekilleri yakınları ve Meclis personeli yararlanıyor. Meclis konaklama tesislerinin de diğer kamu kuruluşları gibi yurttaşlara açılıp açılmayacağı tartışılacak.

Genelgeye son şeklini vermek üzere TBMM Başkanlık Divanı’nın önümüzdeki hafta toplanması bekleniyor.