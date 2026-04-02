Milletvekillerinin istifası tartışılıyor

CHP’li belediyelere yönelik giderek artan yargı ablukası, sandık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 31 Mart’ta partisinin Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamaların ardından tartışmalar daha da büyüdü. Açıklamasında erken seçim çağrısını tekrarlayan Özel, “Ara seçimle ilgili Meclis Başkanı’nın da alması gereken bir tutum var. Bu ara seçim kararının alınması, güvencenin ortaya çıkmasıyla birlikte çok iddialı bir hamlemiz daha olacak” dedi. CHP kurmayları da “AKP sandıktan kaçıyor. Erken seçim çağrımızı büyüterek devam edeceğiz” diyerek mücadele vurgusu yaptı. CHP’de erken seçim için iki farklı formül öne çıktı.

YÜZDE 5 FORMÜLÜ

TBMM’de, ara seçimi gündeme getirecek “Yüzde 5 boş sandalye" sayısına ulaşılabilmesi için 22 milletvekilinin istifası gerekiyor. 8 sandalyenin boş olduğu Meclis’te ara seçimin gündeme gelebilmesi 22 milletvekilinin istifası ve boş sandalye sayısının 30’a tamamlanması ile mümkün olabiliyor. Ancak istifaların, TBMM Genel Kurulu’nda kabulü için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için CHP Lideri Özel’in, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileriyle temaslarda bulunacağı belirtiliyor.

CHP’de, “B planı” olarak ise “Kent özelinde ara seçim formülü” konuşuluyor. Bu formül de bir kentte seçilen tüm milletvekillerinin istifası koşuluna takılıyor. Ayrıcı tüm milletvekilleri CHP'li hiçbir kent bulunmaması da bu formülün hayata geçmesini güçleştiriyor. CHP’de “Operasyon yapılan kentlerdeki milletvekillerini istifa ettirerek AKP’ye seçim resti çekilsin” görüşü de dillendiriliyor.

CHP kulislerinde, “İmamoğlu’na dokunulmazlık zırhı” tartışmaları da sürüyor. Yalnızca bir DEM Parti milletvekili ile temsil edilen Tunceli için CHP ve DEM Parti arasında temas kurulabileceği kaydediliyor. Bu kapsamda, DEM Parti milletvekilinin istifa etmesi ile gerçekleştirilecek ara seçimde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun milletvekili adayı olacağı ifade ediliyor. Can Atalay’ın milletvekili olmasına karşın serbest bırakılmadığı hatırlatılan CHP’liler, “Çözüm süreci kapsamında hazırlanan ortak raporda AYM ve AİHM kararlarına yapılan vurgunun” altını çiziyor.

Hemen her formülde desteğe ihtiyaç duyulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’liler, şunları söylüyor: “Erken seçim talebimizi görmezden gelen, milletten kaçan AKP, Meclis’te de halkın taleplerine sırtını dönerse bedelini ilk seçimde ağır şekilde öder. CHP’yi kriminalize eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ‘Hodri meydan’ diyoruz. AKP için artık deniz bitti. Ana muhalefet partisi olarak ilk görevimiz ülkeyi seçimlere götürmek.”