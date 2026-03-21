Milletvekillerinin telefonunda casus yazılım şüphesi

Bazı milletvekilleri ve bürokratların cep telefonlarında son dönemde dikkat çeken teknik sorunlar yaşandığı belirtildi.

Cihazların aşırı ısınması, şarjın kısa sürede tükenmesi ve internet kullanımının beklenmedik biçimde artması üzerine inceleme başlatıldı.

DEVA PARTİLİ EKMEN'DEN BAŞVURU

Sorunu yaşayan isimlerden birinin DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen olduğu öğrenildi.

Ekmen, üç ayrı zamanda telefonunun aşırı ısındığını, şarjının hızla azaldığını ve yalnızca bir saat içinde 20 GB’yi aşan veri tüketimi görüldüğünü ifade etti.

Telefonun “veri kullanımı” ayarlarında hangi uygulamanın ne kadar internet harcadığı görülebilmesine rağmen, sorunun kaynağını açık biçimde gösteren bir veriye ulaşılamadı. Nefes'in haberine göreGSM operatörünün yaptığı ilk incelemede, uluslararası bir firmaya ait bir uygulama ya da olası bir yedekleme işlemi ihtimali üzerinde duruldu.

Ancak arka planda uygulama yenileme ve yedekleme seçeneklerinin kapalı olmasına rağmen veri tüketiminin hangi program ya da yazılım üzerinden gerçekleştiğinin belirlenememesi üzerine Ekmen, Siber Güvenlik Başkanlığı'na başvurdu.

İNCELEMEYE ALINDI

Başkanlığın telefonda ön inceleme yaptığı, ayrıntılı teknik incelemenin ise bayramdan sonra laboratuvar ortamında sürdürüleceği bildirildi. Ekmen’in, inceleme tamamlanmadan iktidar ya da devlet kurumlarına yönelik herhangi bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını vurguladığı belirtildi.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan bir güvenlik uzmanı ise olası nedenler arasında casus yazılım ve kripto para madenciliği ihtimallerine dikkat çekti. Nihai sonucun, yapılacak teknik incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.