Milleyha’ya ölüm fermanı

Çeşitli canlıların yuvası olan, endemik türlerin bulunduğu ve her yıl binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Hatay Samandağ’daki Milleyha Sulak Alanı tehlike altında.

6 Şubat depremlerinin ardından özel alanın çevresine deprem molozları dökülmesinin ardından şimdi de alana ‘özel mülk’ yazısı asılarak imara açıldı. Yazıda alana girişin ‘yasak’ olduğu kaydedilerek “İhlali durumunda TCK’nin 154’üncü maddesi gereğince ceza uygulanacaktır” denildi. Yaşam savunucuları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin yüksek statüde korunması gerektiğini söyleyerek yetkilileri göreve çağırdı.

ATIL BIRAKTILAR!

Yaşam savunucusu İbrahim Kaya, Milleyha’yla ilgili yetkililerle iletişime geçmek için birçok adım attıklarını ancak muhatap bulamadıklarını söyledi. Kaya, şöyle konuştu:

“Milleyha 1960’larda, dönemin belediye başkanı burayı zimmetine geçirmiş. 2000 yılından sonra ise burası Milli Park ilan edildi ve korunması gereken bir alan olarak belirlendi. Milli Park ilan edildikten sonra burada alanı olan kişiden tapuları alınmamış, normalde ücret karşılığı alınması gerekiyor. Geçen haftalarda Milleyha’ya geldim ve molozların dökülmeye devam ettiğini belirterek, alanın peşkeş çekildiğini söyledim. Ardından alana böyle bir yazı asıldı ve ceza kesileceği söylendi. Devletin bedeli ödeyerek kişiden alması gerekiyor çünkü burası korunması gereken bir alan. Alanla hiç ilgilenmiyor, kepçeler çalışıyor, iş makineleri giriyor. Burada özel bitkiler var, birçok canlı var. Onları ezerek geri dönülmez zararlar veriyor olabilirler. Milli Parklar burayı atıl bıraktı ve korumuyor, denetlemiyor. Soruyoruz cevap verilmiyor, ülkemizde böyle alanlar bir bir yok ediliyor. Bu da Küresel İklim Kanunu’nun istediği şeyler. Küresel İklim Kanun’u çok tepki çekti, Meclis’ten geçmedi ancak belediyelerde kedi-köpek katliamı yapılıyor, kuş cennetlerinde yangın çıkıyor, üreme noktalarında göç zamanı kuşlar katlediliyor…

Kanun fiili olarak çıkmamış olsa da durum aksini gösteriyor. Doğa Koruma Milli Parklar yönetiminin zihniyetini ve kanunun uygulamaya geçtiğini net olarak görebiliyoruz. Biz korunması için mücadele edeceğiz.”

KORUNMASI ŞART

Yaşam Savunucusu ve Kuş Gözlemcisi Erol Yüksek, alanın kuşların göç rotasında kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Yüksek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de Göksu Deltası’ndan sonra kuş sayımında ikinci sırada. Sadece kuşlar yok; benekli kaplumbağalar, kum zambakları… Nesli tükenmekte olan onlarca canlının evi burası. 313 tane kuş türü burada yaşıyor. Vaktinde görevini kötüye kullanan yetkililer, parsel parsel satarak peşkeş çekmiş. Şimdi ise devlet mekanizması işlemiyor. Geriye dönük dava edilmesi gerekiyor. Milleyha’yı korumazlarsa çöplüğe dönecek. Türkiye’nin en büyük 2. kumsalı. Arkada koca bir kuş cenneti varken alanın imara, villa projelerine açılması kabul edilemez. Son 1 ayda bine yakın turnanın, 5 bin pelikanın, 20 bin leyleğin hepsi Hatay’dan geçti. Hepsi Milleyha’da dinlendi. Buraya konmazlarsa Amik Ovası zaten bitti, gidemez. Reyhanlı Barajı zaten kurudu, oraya da gidemez. Biz sadece alanın korunmasını istiyoruz. Yetkilileri bir an önce göreve çağırıyoruz.”