Milli atıcı Yusuf Dikeç, Slovenya'da ISSF Havalı Silahlar Grand Prix'sinde 4. oldu

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Slovenya'da düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Grand Prix'sinde 10 metre havalı tabanca kategorisini 4. sırada tamamladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Ruse kentinde devam eden organizasyonda, 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde milli sporcu Yusuf Dikeç, 585 puanla birinci sırada finale çıkmaya hak kazandı.

Yusuf Dikeç, finalde 198.9 puan toplayarak organizasyonu 4. sırada tamamladı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan İsmail Keleş ise 570 puanla 21. sırada yer aldı.

10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde ise milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 556 puanla 28. oldu.