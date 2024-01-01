Milli atıcılarda hedef olimpiyat kotası almak
Kaynak: AA
Trap Atıcılık Milli Takımı sporcuları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için dünya kupaları ile Avrupa şampiyonasından başarıyla ayrılmayı istiyor.
Mısır'da 24 Ocak'ta, Fas'ta 4 Şubat'ta başlayacak dünya kupaları ile İtalya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonasında yarışacak milli atıcılar, Adana'da Sarıçam Yücel Kılıçyaldır Poligonu'nda yeni yılın ilk hazırlık kampına girdi.
Antrenör Ali Emre Güray'ın yönetimindeki çalışmaya sporcular Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tuncer, Rümeysa Pelin Kaya ve Safiye Sarıtürk Temizdemir katıldı.
Sezonu madalyalarla kapatan atıcılar, başarılarını yeni yıldaki organizasyonlarda sürdürüp alacakları kotayla Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmeyi istiyor.
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