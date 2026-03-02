Milli atıcılardan Avrupa’da tarihi gümüş madalya

Milli atıcılar, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti. Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen organizasyonda kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde yarışan Türkiye, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Elif Duygu Eren Kotoş, Damla Köse ve Elif Berfin Altun, eleme müsabakalarında elde ettikleri bireysel derecelerle toplamda 1895,5 puana ulaştı.

Bu skorla yapılan takım sıralamasında ay-yıldızlı sporcular, Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye, bu sonuçla kadınlar 10 metre havalı tüfek takım kategorisinde atıcılık tarihinde ilk kez Avrupa ikinciliği başarısına ulaştı.

Milli takımın elde ettiği derece, Türk atıcılığı adına önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.