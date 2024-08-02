Milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale yükseldi

Olimpiyat oyunlarında milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama elemelerinde 1.92'lik derecesiyle finale yükseldi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar yüksek atlamada Türkiye'yi temsil eden Kuzey Kıbrıslı atlet Buse Savaşkan finale çıktı.

Savaşkan, kadınlar yüksek atlama elemelerinde 1.92'lik derecesiyle finale yükseldi.

Stade de France'ta yapılan eleme yarışlarında B serisinde mücadele eden Savaşkan, önce 1.83'ü ardından da 1.88'i ilk hakkında geçmeyi başardı.

1.92'yi ikinci hakkında geçmeyi başaran milli atlet, 1.95'lik yüksekliği ise üç hakkında da geçemedi.

Bu sonucun ardından Savaşkan, 1.92'lik derecesiyle serisini 4'üncü sırada tamamlayarak finale yükselme başarısı gösterdi.

Buse Savaşkan'ın yer aldığı kadınlar yüksek atlama finali 4 Ağustos Pazar günü 20.55'te başlayacak.