Milli atlet Elif Naz Köseoğlu, 2028 Olimpiyatları'nda final hedefi için koşuyor

Milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedefliyle çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Elif Naz Köseoğlu, 2 bin metre engelli koşu branşında Türkiye'de elde ettiği madalyalarla dikkati çekti.

Mersin'de 2 bin metre engellide 6 dakika 48 saniyelik dereceyle birinci olup milli takıma seçilen Köseoğlu, ilk yurt dışı şampiyonası olan 2023 EYOF'ta 15'inciliği elde etti. Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda da ikinci olan Köseoğlu, şimdilerde 18 Yaş Altı Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyor.

Los Angeles Olimpiyatları'nda final koşup, madalya almayı hedefleyen Köseoğlu, antrenörü Bülent Uzun'la her gün toplam üçer saat süren antrenman yapıyor.