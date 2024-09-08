Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça'da hayatını kaybetti.

Karaman, Datça'da yol kenarında benzin alan arkadaşını beklerken başka bir aracın çarpması sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti.

Kahraman'ın ölümünün ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2016-2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Basketbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz."

Basketbola TOFAŞ altyapısında başlayan İlkan Kahraman, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB ve son olarak Çayırova Belediyesi takımlarında forma giymişti.