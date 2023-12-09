Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ajans Haberleri
  • 09.12.2023 17:39
  • Giriş: 09.12.2023 17:39
  • Güncelleme: 09.12.2023 17:39
Kaynak: AA
Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli bilardocu Tolgahan Kiraz, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 3-9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen dünya kupasında milli sporcu Tolgahan Kiraz, yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaştı.

Müsabakada Dick Jaspers'e yenilen Tolgahan Kiraz, bronz madalyanın sahibi oldu.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 