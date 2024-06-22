Milli bocceci Nurda Gül Şen, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda mücadele eden Nurda Gül Şen şampiyon oldu.

Avrupa Bocce Raffa Şampiyonası'nda mücadele eden Nurda Gül Şen, kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Nurda Gül, İtalya'nın Terni kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Bir diğer milli sporcu Hüseyin Önder ise tek erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.