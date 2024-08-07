Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman, 57 kilo yarı final karşılaşmasında Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında kadınlar 57 kilo yarı finalinde milli boksör Esra Yıldız Kahraman ile Tayvanlı Lin Yu Ting karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Esra Yıldız Kahraman, bronz madalyanın sahibi oldu. Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting ise altın madalya için final oynayacak.