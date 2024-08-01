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Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatları’nda yarı finalde

Milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kg çeyrek finalinde Moğol rakibi Enkhjargal Munguntsetseg’i mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk boks madalyasını garantilemiş oldu.

Güncel
  • 01.08.2024 19:08
  • Giriş: 01.08.2024 19:08
  • Güncelleme: 01.08.2024 19:10
Kaynak: İHA
Milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyatları’nda yarı finalde
İHA

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54kg çeyrek finalinde Moğolistan’dan Enkhjargal Munguntsetseg’i 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finale kalarak madalyayı garantileyen Hatice Akbaş’ın, finale yükselme mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

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