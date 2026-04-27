Milli boksörlerden Brezilya’da çifte bronz

Milli boksörler Emrah Yaşar ve Büşra Işıldar, Dünya Boks Kupası’nın Brezilya ayağında bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Foz do Iguaçu kentinde düzenlenen organizasyon tamamlandı. Turnuvada Türkiye, 6 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 13 sporcu ile temsil edildi.

"ÖNEMLİ BİR TEST"

Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar ile kadınlar 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede sporcuları tebrik etti.

Hekimoğlu, “Emrah ve Büşra’nın kazandığı bu madalyalar, olimpiyat hazırlık sürecimizde bizler için önemli bir test niteliği taşıyor. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.