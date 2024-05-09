Milli Botanik Bahçesi'ndeki hırsızlık iddiası: CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'ne ait 3 milyon liralık bakır kablo çalındığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Adem, açıklamasında, "Sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğüne ait 3 milyon liralık bakır kablo çalındığı iddiaları hakkında gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nde 3 milyon liralık bakır kablo çalındığı iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, iddiaya konu olan hırsızlığın, kurumdan birilerinin bilgisi, yardımı veya göz yumması olmadan gerçekleştirilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

"HIRSIZLIKTAN KİMLERİN HABERİ VAR"

Konunun takipçisi olacaklarını aktaran Erhan Adem, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimsenin çaldırmasına göz yumamayız. Sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların ortaya çıkarılması ve hak ettikleri cezayı almaları için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Adem, bu tür olayların sektöre ve tarımsal faaliyetlere büyük zarar verdiğini belirterek, "Yaşanan hırsızlık skandalı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı zan altında bırakmıştır. Kamuoyunun merakla beklediği soru ise, hırsızlık olayından kimlerin haberi olduğu ve bu skandalın arkasında kimlerin olduğudur. Bu sorunun yanıtı alınmadığı sürece Bakanlığın daha fazla zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır" değerlendirmesini yaptı.