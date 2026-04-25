Milli cimnastikçiler olimpiyat hedefiyle hazırlanıyor

Milli cimnastikçiler, uluslararası arenada elde edecekleri başarılarla olimpiyatlarda altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Bulgaristan’da 7-10 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu’da kamp yapan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Murat Canbaş Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanları takip eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, hazırlıkların planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.

"FİNAL DE ÖNEMLİ"

Katılacakları organizasyonlarda yalnızca madalya değil, final sayısının da önemli olduğuna dikkat çeken Çelen, “Her final, madalyaya giden yolun bir basamağıdır.” ifadelerini kullandı.

Türk cimnastiğinin son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini vurgulayan Çelen, olimpiyatlarda artık daha büyük hedefler koyduklarını dile getirdi.

Daha önce olimpiyatlarda madalyaya yaklaşıldığını ancak bazı kritik anlarda bunun kaçırıldığını hatırlatan Çelen, bu kez o eşiği aşmak istediklerini belirtti.

"CİMNASTİĞİN LOKOMOTİFİ"

Federasyon olarak altın madalya hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Çelen, Türk sporcuların bu seviyeye ulaştığını kaydetti.

Artistik Erkek Milli Takımı’nı “Türk cimnastiğinin lokomotifi” olarak nitelendiren Çelen, bu yapının genç jenerasyonlara da örnek olduğunu söyledi.

Sporcuların performansından memnun olduğunu dile getiren Çelen, takım içindeki motivasyon ve disiplinin üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Cimnastikte farklı branşlarda da çalışmaların sürdüğünü aktaran Çelen, kadın milli takımının İstanbul’da, ritmik cimnastik ekibinin Avrupa Kupası hazırlığında olduğunu, aerobik cimnastik takımının ise uluslararası organizasyonlardan madalyalarla döndüğünü belirtti.

Çelen ayrıca ailelere çağrıda bulunarak çocukların spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Sporun sağlıklı bir yaşamın yanı sıra sosyal gelişime de katkı sunduğunu ifade eden Çelen, erken yaşta kazanılan spor alışkanlığının çocukları olumsuz alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurguladı.