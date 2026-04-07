Milli cimnastikçiler Portekiz’de sahne alacak

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası, yarın Portekiz’in Portimao kentinde başlayacak. Organizasyon 12 Nisan’da sona erecek.

Şampiyonada Türkiye’yi 7’si büyükler, 8’i gençler kategorisinde olmak üzere toplam 15 sporcu temsil edecek.

Büyükler kategorisinde Hüseyin Engin Yontucu, Emirhan Danış, Batuhan Meriç Mamur, Livanur Yalçın, Ecem Nisa Esen, Ada Kanat ve Havva Esin Ergün yer alıyor.

Gençler kategorisinde ise Sinan Cankurt, Abdullah Mehmet Tükel, Burak Demirci, Kerem İbrahim Çetin, Emine Güneş Can, Fatma Rana Gökçe, Asya Sıla Karakurt ve Ecrin Mevlüdiye Aydın Türkiye adına mücadele edecek.

Milli sporcular, organizasyonda final etaplarına yükselerek madalya mücadelesi vermeyi hedefliyor.