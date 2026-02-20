"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" raporu yayımlandı

TBMM’de çözüm süreci kapsamında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) internet sitesi üzerinden yayımlandı. 47 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilen rapora tbmm.gov.tr üzerinden erişilebiliyor.

110 sayfadan oluşan raporun ana metni 49 sayfadan meydana geliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un takdimiyle başlıyor. Kurtulmuş komisyona dahil olan partilerin genel başkanlarına teşekkür ederek başladığı takdimini hayatını kaybedenleri anarak tamamlıyor.

Sürecin nasıl başladığı, ilkeler, tutumlar ve usuller üzerinden devam eden raporun bir sonraki bölümünde komisyonunun hedefleri yer alıyor. Burada hedefler altında "Terörsüz Türkiye," "Demokrasinin Güçlendirilmesi," "Kalkınma ve Ekonomik Refah Artışı" bulunuyor.

Ardından Türk ve Kürt halklarının tarihine değinen bölüm yer alıyor. Bu bölümde "Türkler ve Kürtler aynı coğrafyanın sahipleri, aynı ülkenin yurttaşları, aynı inancın mensupları, aynı medeniyet ve kültürün varisleri, birlikte var olmuş kardeş ve kaderdaş halklardır" ifadeleri yer alıyor.

Komisyonda dinlenenlerin mutabakatlarının ele alındığı dördüncü bölümde "Ortak acı vurgusu ise acıların tek bir kesime ait olmadığına, toplumun geneline yayılan bir yükün paylaşıldığına ve tam da bu paydaşlık üzerinden kalıcı huzur ve barışın toplumsal zeminini güçlendiren bir duygu birliği üretilebildiğine işaret etmektedir" ifadesine yer veriliyor.

"PKK'nın Kendini Fesh etmesi ve Silah Bırakması" adlı beşinci bölümde ise "En başından itibaren “Kürt’ün onurunu, Türk’ün gururunu” korumayı esas alan bir yaklaşım benimsenmiştir. Çünkü biliyoruz ki; Kürt’ün onurunu korumayan bir dil, Türk’ün gururunu hiçe sayan bir söylem barışa değil, yeni kırılmalara neden olacaktır. Hedefimiz sadece asgari müştereklerde birleşmek değil, birlikte yaşamın azami zeminini güçlendirmektir" görüşü yer alıyor.

Ardından sürece ilişkin yasal düzenlemelerin yer aldığı bölüm bulunuyor. Bu bölümde ise "Örgütün Silah Bırakması," "Toplumsal Bütünleşmeyi Güçlendirecek Yasal Düzenlemeler," "Örgüt Mensuplarının Durumu," "Toplumsal Bütünleşme," "İzleme ve Raporlama Mekanizması," "Süreçte Görev Alanlara Yasal Güvence Sağlanması" maddeleri yer alıyor.

Burada "ceza ve infaz hukukunda yer alan hükümlerden istifade edilerek hazırlanacak bir düzenleme ile bahse konu kişiler hakkında tasarrufta bulunulabileceği ve ilgili kişiler hakkında mutlaka adli bir işlem yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. Yasal düzenlemeler, toplumda cezasızlık ve af algısı oluşturmamalıdır" ifadesi öne çıkıyor.

Ayrıca bir önceki sürecin dağılmasının ardından sürece dahil olanların cezalandırılmasına atıfta bulunularak "Yürütülen süreçte görev alanlar, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun toplantılarına iştirak edip görüş, öneri ve değerlendirmelerde bulunanlar ile Komisyon çalışmalarında yer alanlar ve görevlilerin faaliyetlerinin yasal güvenceye kavuşturulması önerilmektedir" ifadeleriyle süreçte yer alan kişilere güvence sağlanıyor.

Yedinci bölümde ise "demokratikleşme ile ilgili öneriler" yer alıyor ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarından söz ediliyor. Ayrıca yargı ve infaz düzenlemeleri ve fikir suçları kapsamına da değiniliyor.

Rapor "Sonuç ve Değerlendirme" bölümünde yer alan "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde hazırlanan öneri ve değerlendirmelerimizi içeren raporumuz, yasa çalışmalarında esas alınmak üzere siyasi partilerin ve kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunulmaktadır" ifadeleriyle bitiyor.