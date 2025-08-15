Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda dinlenecek isimler belli oldu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 19 Ağustos Salı ve 20 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'de TBMM Tören Salonunda toplanacak. Komisyonun salı günü yapacağı dördüncü toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın sunum yapacak.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfının, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının, Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı temsilcileri, ikinci oturumunda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

Haftaya çarşamba günü yapılacak beşinci toplantının birinci oturumunda da Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri, ikinci oturumda İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), İnsan Hakları Demeği (İHD), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri dinlenecek. Komisyon boyunca görüşlerini almak için çeşitli kişi ve kurumların dinlenmeye devam etmesi bekleniyor.

PARTİLER, HAYATINI KAYBEDEN ASKER AİLELERİNİN DİNLEMESİ FİKRİNDE ORTAKLAŞTI

Bu hafta 12 Ağustos Salı günü toplanan Komisyonun üçüncü toplantısında İYİ Parti'ye düşen üç sandalye 51'e tamamlamak üzere karar verildiği için komisyona üç yeni üye daha katıldı.

Buna göre, AKP'den Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP'den Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti'den de İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyon için görevlendirildi.

Yedi saat süren toplantıda komisyon üyelerinin partileri adına veya bireysel görüşleri ve önerilerinin alındı. Toplantıda bütün partilerin ortaklaştığı nokta hayatını kaybeden asker ailelerinin dinlemesi oldu.