Milli Eğitim Akademisi Personel Alımı: MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı başvuru tarihi ve şartları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Milli Eğitim Akademisi personel alımı ilanı, akademik kariyer hedefleyenler ve MEB bünyesinde görev yapan personeller için önemli bir fırsat sunuyor. 2026 yılında gerçekleştirilecek MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı, başvuru süreci, sözlü sınav takvimi ve kadro dağılımı ile birlikte netleşti.

Resmî açıklamaya göre başvuruların ardından adaylar sözlü sınava tabi tutulacak ve başarı sıralamasına göre atamalar yapılacak. Peki, MEB Akademisi 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı başvuru tarihi ne zaman, kimler başvurabilir ve süreç nasıl işleyecek? İşte tüm ayrıntılar…

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 826 SÖZLEŞMELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 826 sözleşmeli eğitim personeli alımı gerçekleştirecek. Alımlar; üniversitelerde görev yapan akademisyenleri ve MEB kadrolarında görevli nitelikli personeli kapsıyor.

Başvurular arasından uygun bulunan adaylar değerlendirilecek ve kontenjanın 3 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması oluşturularak atama işlemleri yapılacak.

Sürece ilişkin ayrıntılı kılavuzun, MEB’in resmî internet siteleri üzerinden yayımlanacağı belirtildi.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

MEB Akademisi 826 eğitim personeli alımı için başvuru süreci 9-13 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Milli Eğitim Akademisi sözleşmeli eğitim personeli alımına başvurabilecek adaylar, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlendi.

Üniversitelerde görev yapan profesör, doçent veya doktor öğretim üyeleri,

MEB kadrolarında görevli, doktora veya daha üst akademik unvana sahip personel,

MEB’de öğretmen olarak görev yapan, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip öğretmenler.

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ NASIL OLACAK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar 28 Şubat 2026 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 3-9 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav sonuçlarına göre adaylar başarı sıralamasına alınacak ve kontenjanlar doğrultusunda atama süreci tamamlanacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları, başvuru yapılan kadroya göre farklı tarihlerde ilan edilecek.

Öğretim üyesi kadrolarından başvuranlar için: 27 Şubat 2026

MEB kadrolarından başvuranlar için: 25 Mart 2026

EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ KADRO DAĞILIMI

826 sözleşmeli eğitim personeli alımı kapsamında eğitim ve uygulama merkezlerine göre belirlenen kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

Eğitim ve Uygulama Merkezi Kontenjan Aksaray 46 Erzurum 35 Gaziantep 88 Kayseri 96 Sivas 47 Ankara 26 Ankara Yunus Emre 124 Ankara Başöğretmen Atatürk 63 Ankara Nurettin Topçu 92 İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım 90 İstanbul Sultanahmet 72 İstanbul Haydarpaşa 47

