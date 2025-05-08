Milli Eğitim atamada sınıfta kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl için belirlenen 15 bin öğretmen atama kararına tepkiler sürüyor. MEB’in öğretmen atamaları için 5 Mayıs'ta sona eren başvuru sürecinde 59 bin 105 başvuru alındı. Ancak MEB’in 2019-2024 dönemini kapsayan atama analizi, iktidarın hemen her yıl öğretmen adaylarını büyük hayal kırıklığına uğrattığını ortaya koydu. Verilere göre, 2019 ve 2024 yıllarını da kapsayan beş yılda atamalara başvuran her 10 öğretmenden yalnızca üçü göreve başlayabildi.

KIRIKLARLA DOLU KARNE

2025 için belirlenen 15 bin öğretmen atama kontenjanına yönelik tartışmalar devam ederken gözler, AKP iktidarının öğretmen atama karnesine çevrildi. MEB’in 2019-2024 dönemini kapsayan atama analizi, iktidarın hemen her yıl öğretmen adaylarını büyük hayal kırıklığına uğrattığını ortaya koydu. Verilere göre, 2019 ve 2024 yıllarını da kapsayan beş yılda atamalara başvuran her 10 öğretmenden yalnızca üçü göreve başlayabildi.

DÜŞÜK KARŞILAMA ORANI

MEB’in verilerine göre, 2019-2024 döneminde 12 farklı sözleşmeli öğretmenlik ataması gerçekleştirildi. Sözleşmeli öğretmenlik ataması için toplam 558 bin 682 müracaat alındı. 2019-2024 döneminde bakanlığın sözleşmeli öğretmenlik atamalarına başvuran 558 bin 682 öğretmenden yalnızca 180 bin 545’inin ataması yapılabildi. MEB’in atama başvurularını karşılama oranı yüzde 32,3 ile ifade edildi.

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında başvuruların karşılanma oranında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. MEB, 2019 yılında iki ayrı sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Şubat 2019’da gerçekleştirilen ilk atamada 53 bin 871 başvuru alınırken atanan sayısının 19 bin 996 olduğu bildirildi. Ağustos 2019’da gerçekleştirilen ve 46 bin 507 müracaat alınan ikinci atamada ise 19 bin 959 kişinin atandığı belirtildi.

2020-2024 dönemindeki atamalara yönelik istatistikler şu şekilde:

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DİN YİNE İLK SIRADA YER ALDI

MEB’in, “İhtiyaca göre” belirlendiğini savunduğu kontenjan dağılımına göre, en fazla kontenjan ayrılan ilk üç branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği olarak sıralandı. Felsefe için 41, coğrafya için 32, fizik için 61 kontenjanın ayrıldığı öğretmen atamalarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine bin 802 kontenjan verildi.